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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bulgaristan’dan gurbetçilere yeni hırsızlık tuzağı

Yaz döneminde yüzbinlerce gurbetçinin Türkiye’ye gitmek için transit olarak geçtiği Bulgaristan’da sahtekarların gurbetçileri hedef alan yeni hırsızlık yöntemi ortaya çıktı.

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Bulgaristan’dan gurbetçilere yeni hırsızlık tuzağı

Bulgaristan üzerinden Yozgat’a giden Fransalı gurbetçi Mustafa Çelik, Artı33’e yaptığı açıklamada Bulgaristan’da soyguncuların yeni hırsızlık yöntemini deşifre etti.

Ailesiyle birlikte Fransa’dan yola çıkan Mustafa Çelik, Bulgaristan’a kadar sorunsuz bir yolculuk yaptığını kaydeti. Ancak Sofya’dan sonra Türkiye’ye yaklaştığı bir esnada yol kenarına konulan yanlış panoyla farklı bir yola yönlendirildiğini aktaran Çelik, hırsızların bu noktadan sonra devreye girdiğini dile getirdi. Girdiği yanlış yolda kendisini bekleyen Türkçe bilen iki kişiyle karşılaşan Mustafa Çelik, şüphelilerin kendisine Türkçe olarak, yanlış yola gittiğini ve kendisine yardımcı olmak istediğini söylediğini dile getirdi.

Yola inip durdurmaya çalıştılar!

Ancak sahtekarlardan şüphelenen Çelik, durmayarak yoluna devam etti. İlerde geri dönmek için U dönüşü yapan Fransalı gurbetçi, geliş yönünde de aynı sahtekarlarla karşılaştı. Bu sefer yine el işaretleriyle gurbetçinin aracına dur işareti yapan hırsızlar, bu uyarılara kulak asmayan Çelik’i yola çıkarak durdurmaya çalıştı. Ancak Fransalı gurbetçi, bu tuzaktan hızla yoluna devam ederek kurtulmayı başararak yeniden ana yola girdi.

Ana yoldan çıkmayın!

Arabadaki ailesinin de uzun süre şoku üzerinden atamadığını kaydeden Yozgatlı gurbetçi, Bulgaristan’dan geçecek gurbetçileri ana yoldan kesinlikle çıkmamaları ve şüpheli gördükleri yol tabelalarına rağbet etmemeleri noktasında uyarıyor.

arti33

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