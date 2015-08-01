Büyük şehirlerde seçime katılım oldukça fazla

Hollanda’da 15 Mart genel seçimlere katılımın şu ana kadar büyük şehirlerde geçtiğimiz seçimlere göre daha fazla olduğu belirtildi.

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Saat 10.00’da Den Haag kentinde katılımın yüzde 12 olduğu ve bu oranın 2012 yılında ise 11,3 olduğu bildirildi. Rotterdam’da ise 2012’de yüzde 10 olan oranın bu seçimde yüzde 13 olması dikkat çekiyor.

Utrecht kentinde saat 10.15’de katılım yüzde 16’yı gösteriyor ve Amsterdam ise ilerleyen saatlerde katılım oranını açıklayacağını belirtiliyor. Groningen’de de 2012 yılına göre oy kullananların oranı oldukça fazla.

SONHABER.EU