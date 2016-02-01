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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Camiye tehdit eden kişiye hapis cezası

Camiye, “ibadethaneyi havaya uçurma” tehdidini içeren mektup gönderen kişiye 1 hapis cezası verildi.

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Camiye tehdit eden kişiye hapis cezası

ABD’nin Minnesota eyaletindeki bir camiye, “ibadethaneyi havaya uçurma” tehdidini içeren mektup gönderen Amerikan vatandaşı George Fisher’ın (57), yargılandığı davada mahkeme tarafından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fisher’ın 2015 yılının eylül ayında Minneapolis kentindeki “Tevfik İslam Merkezi” adlı camiye bir mektup yolladığı ve “içindeki tüm göçmenlerle ibadethaneyi havaya uçurmakla” tehdit ettiği belirtildi.

Sanığın 30 Kasım 2016’daki duruşmada suçunu kabul ettiği hatırlatılan açıklamada, Fisher’ın yargıç tarafından 1 yıl hapis ve 3 yıl da denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Fisher’ın ifadesinde, 11 Eylül saldırılarından itibaren Müslümanlara karşı kızgın olduğunu ve “bir mektup ile gözlerini korkutmayı amaçladığını” söylediği aktarıldı.

“Bu ceza açık bir mesaj niteliğinde”
Eyalet Başsavcı Yardımcı Vekili Tom Wheeler ise davayla ilgili açıklamasında, “Bu ceza, başkalarını dini inançlarından dolayı şiddetle tehdit eden herkese açık bir mesaj niteliği taşıyor.” değerlendirmesini yaptı.

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