Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Camiyi bombalayacağım ” tehdidine hapis cezası

Belçika’da 56 yaşında olduğu belirtilen bir kişinin polisi arayarak ” Camiye bombalayacağım ” ihbarında bulunmasının ardından görülen davada mahkeme 6 ay hapis ve 600 euro para cezası verdi.

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” Camiyi bombalayacağım ” tehdidine hapis cezası

22 Mayıs 2017 tarihinde Manchester’da gerçekleşen terör saldırıs mağdurları için düzenlenen anma ve yardım konserini izleyen kişinin Halle polisini arayarak, ” Camiyi bombalayacağım ” demesi üzerine başlatılan incelemede öncelikle kişinin kimliği tespit edildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Halleli adamın ifadesinde Manchester mağdurları için düzenlenen konseri izlediği sırada aşırı duygusallık yaşadığı ve bu nedenle böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılıyor.

Mahkemeye gelmediği belirtilen adamın 6 ay hapis ve 600 euro para cezasına çarptırıldığı bildiriliyor.

SONHABER.EU

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