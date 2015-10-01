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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Çavuşoğlu’na Aboutaleb engeli!

Rotterdam belediye başkanı Aboutaleb: Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun katılacağı referandum’da evet kampanyası proğramını salon sahibi iptal etmeseydi ben ”güvenlik” nedeniyle iptal edecektim.

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Çavuşoğlu’na Aboutaleb engeli!

11 Mart Cumartesi günü dışişleri bakanı Çavuşoğlu’nun katılacağı referandum etkinliğinin salon sahibi tarafından iptal edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili belediye meclis üyelerine mektup yazan belediye başkanı Aboutaleb, ” salon sahibi etkinliği iptal etmeseydi, gerçekleşmesine zaten izin vermeyecektim. Çavuşoğlu’nun evet kampanyasına katılması ülkede huzur ve güvenliği tehdit ettiği için miting yapmasına müsade edemeyiz ” sözlerine yer verdi.

RTL Nieuws haberinde açıkca hükümetin sadece evet kampanyalarına karşı olduğunu ve Hollanda’da Türk siyasilerinin evet kampanyası yürütmesine izin vermemek için hukuksal arayış içerisine girdiğini belirtti.

Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlunun Hollanda ziyareti ile ilgili olarak UETD Hollanda başkanı Turan Atmaca ise , ” Hollanda’nın aldığı bu karar bizi üzmüştür, yine de saygı duyuyoruz” dedi.

SONHABER.EU

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