Çavuşoğlu’nun Hollanda programı ile ilgili duyuru.

Hollanda Rotterdam bölgesi SKM başkanı Mustafa Aslan Türkiye Dışişleri bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’NUN Rotterdam programı ile ilgili açıklama yaptı.
Mustafa Aslan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
Dışişleri bakanımız Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’NUN katılımıyla gerçekleştirilecek programın uçağının inişine Hollanda mevkilerince izin verilmemiştir. Bu sebepten dolayı programın tümüyle iptal olduğunu büyük bir üzüntü ile ifade etmek durumundayız.
Bütün vatandaşlarımızın yola çıkmamaları, itidalli ve sakin bir şekilde evde kalmaları istenmektedir. Yüce milletimizin, bu antidemokratik, insan hakları ve özgürlüklerine aykırı harekete en güzel cevabı referandum sandığında vereceğine inancımız tamdır.
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