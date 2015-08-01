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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Cengiz Gürz, bu kez umutlu…

Hollanda’nın IJmuiden kentinde 2 Temmuz 2011 günü gözaltına alınan ve götürüldüğü Velsen karakolunda 3 Temmuz sabahı hayatını kaybeden 22 yaşındaki İhsan Gürz’ün davası 16 Mart 2017 tarihinde Den Haag’da tekrar görülecek.

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Cengiz Gürz, bu kez umutlu…

Foto: Arşiv

Geçen süre içinde tüm zorluklara rağmen yılmadan mücadele eden Baba Cengiz Gürz, oğlunun göz altında öldürüldüğünü, suçluların a bulunup adalet önünde hesap vermesini istiyor.

Bu güne kadar çalmadık kapı bırakmayan, “ Adalet istiyorum” diye adeta haykıran Baba Cengiz Gürz, oğlunun cesedine, hem Hollanda’da hem de Türkiye’de otopsi yaptırmıştı. İç organlarının alınmasının tespit edilmesi üzerine şühpeleri rtan Baba Cengiz Gürz, oğlunun göz altında gördüğü şiddet dolayısı ile hayatını kaybettği iddiasından vaz geçmeyerek hak arayışına girmişti.

Çoğu, Baba Cengiz Gürz’ün mücadele ettiği davasında bir sonuç alınamyacağına, zaman aşımına uğrayp sosyanın kapatılacağına kendini inandırdığı esnada bugün yaptığı paylaşımla mücadelesinin henüz bitmediğini gösterdi.

Soayal Medya hesabından “ İyi Haber” başlığı ile yaptığı paylaşımda Cengiz Gürz, Oğlu İhsan Gürz’ün davası ile ilgili mahkemenin 16 Mart 2017 tarihinde Den Haag’da görüleceğini duyurdu.

Mahkemeye Polis yetkililerinin,Halk Sağlık Kurumu ( GGD ) doktorlarının ve Adlı Tıp Kurumu çalışanlarının katılacağı dava 16 Mart tarihinde Den Haag Adalet Sarayında saat 10’da başlayacak.

© SONHABER.EU

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