Cengiz Gürz, bu kez umutlu…

Hollanda’nın IJmuiden kentinde 2 Temmuz 2011 günü gözaltına alınan ve götürüldüğü Velsen karakolunda 3 Temmuz sabahı hayatını kaybeden 22 yaşındaki İhsan Gürz’ün davası 16 Mart 2017 tarihinde Den Haag’da tekrar görülecek.
Foto: Arşiv
Geçen süre içinde tüm zorluklara rağmen yılmadan mücadele eden Baba Cengiz Gürz, oğlunun göz altında öldürüldüğünü, suçluların a bulunup adalet önünde hesap vermesini istiyor.
Bu güne kadar çalmadık kapı bırakmayan, “ Adalet istiyorum” diye adeta haykıran Baba Cengiz Gürz, oğlunun cesedine, hem Hollanda’da hem de Türkiye’de otopsi yaptırmıştı. İç organlarının alınmasının tespit edilmesi üzerine şühpeleri rtan Baba Cengiz Gürz, oğlunun göz altında gördüğü şiddet dolayısı ile hayatını kaybettği iddiasından vaz geçmeyerek hak arayışına girmişti.
Çoğu, Baba Cengiz Gürz’ün mücadele ettiği davasında bir sonuç alınamyacağına, zaman aşımına uğrayp sosyanın kapatılacağına kendini inandırdığı esnada bugün yaptığı paylaşımla mücadelesinin henüz bitmediğini gösterdi.
Soayal Medya hesabından “ İyi Haber” başlığı ile yaptığı paylaşımda Cengiz Gürz, Oğlu İhsan Gürz’ün davası ile ilgili mahkemenin 16 Mart 2017 tarihinde Den Haag’da görüleceğini duyurdu.
Mahkemeye Polis yetkililerinin,Halk Sağlık Kurumu ( GGD ) doktorlarının ve Adlı Tıp Kurumu çalışanlarının katılacağı dava 16 Mart tarihinde Den Haag Adalet Sarayında saat 10’da başlayacak.
© SONHABER.EU
Yapılan araştırma sonucuna göre Hollandalı siyasiler anayasa...
Anaokulda öğrenim gören küçük Berat’ın babasının sınır dışı ...
Sosyal Kültürel Planlama Bürosu SCP tarafından yapılan araşt...
Hollanda'nın Breda kentinde bulunan Esser sokağında polisin ...
Hollanda'da kadınlara gizlice yaklaşıp saçlarından bir tutam...
Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan rakamlara...
Hollanda'nın IJmuiden kentinde 2 Temmuz 2011 günü gözaltına ...
Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde insa...
Bilim adamları, kalori tüketimini azaltmanın hücrede yaşlanm...
Ortaköy'deki terör saldırısının planlayıcılarından olduğu be...