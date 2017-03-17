Cesedi bulunan kayıp Saray Güven’in katil zanlısı konuşmuyor

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20 Agustos’ta ortadan kaybolan Güven’in cenazesi 1 Eylül’de bulunmus, katil zanlısı Hayrettin T. ise 26 Agustos günü Fransa’nın Colmar kentinde gözaltına alınmıstı. Hayrettin T.’nin önümüzdeki günlerde Almanya’ya teslim edilmesi bekleniyor. Frankfurt kentinde yasayan üç çocuk annesi 47 yasındaki Saray Güven’in ise ilk otopsi raporunu açıklayan savcılık, nasıl öldürüldügüne iliskin ayrıntıları sorusturmanın güvenligi açısından açıklamadı.

Sabah.de