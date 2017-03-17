Çeşitli marketler waffle’ın satışını durdurdu

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Superunie’ye bağlı Emté, Deen ve Coop gibi süpermarketlerde kendi markası olan mini eierwafels ve sneeuwwafels’da fipronil bulunan yumurtalar kullanıldığı gerekçesiyle bu ürünlerin satışının durdurulduğu bildirildi.

Zehirli ilacın ürünlerde az miktarda bulunduğu ve sağlığı tehdit etmediğini ifade eden yetkililer, yine de önlem amaçlı söz konusu waffle’ları raflardan kaldırdıklarını açıkladı.

Halk sağlığını tehdit etmediği için ürünleri geri çağırma gibi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran yetkililer, sadece önlem amaçlı bu ürünlerin satışını durdurduklarını belirtti.

Yetkililer, bir çok üründe yumurta kullanıldığı için satışı durdurulan ürünlerin devamı gelebileceğinin sinyalini verdi.

SONHABER.EU