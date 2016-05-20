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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Çeşme suyu ile ilgili uyarı

Hollanda’da çöl sıcakları yaşanması nedeniyle su tüketiminin normalinden fazla olmasının çeşme suyunu etkileyebileceği belirtildi.

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Çeşme suyu ile ilgili uyarı

Sıcak havanın etkisiyle su tüketiminin normalinden çok daha fazla olduğuna dikkat çeken su firmaları, suların tazyikli olmayabileceğini ve hatta çesme suyunun renginin kahverengi olabileceği uyarısında bulundu.

Firmalar bu durumun normal olduğunu ve bu nedenle vatandaşın paniklememesi gerektiğini belirtti. Suyun kahverengi olmasının sağılğa zararlı olmadığı bildirilirken, sudaki demirin daha yüksek olduğunda dikkat çekildi. Uzmanlar, bu suyun bebek ve yaşlılar için uygun olmadığını belirtiyor.

Firmalar su tüketiminin belirli saatlerde olması veya gerekli olduğunda suyun kullanılması konusunda vatandaşı uyardı.

Çamaşır yıkamak, bahçeyi sulamak veya aracı yıkamak gibi uygulamaların en suyun en çok tüketildiği saatler (7.00 – 9.00 uur en 18.00 en 20.00 uur ) dışında da yapılabileceğine dikkat çekerek, gün içerisinde suyu kullanmanın yayılmasında fayda olduğu bildirildi.

SONHABER.EU

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