Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Cezaevinden kaçtı, polis heryerde onu arıyor

Hollanda’da cezaevinde bulunan bir kişinin sağlık kontrolü için geldiği Sint Franciscus hastanesinden kaçmayı başardığı belirtildi. Polis vatandaştan yardım istedi.

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Cezaevinden kaçtı, polis heryerde onu arıyor

Foto: Arşiv

Rotterdam kentinde bulunan Sint Franciscus hastanesinden kaçmayı başaran kişinin arkasından iki el ateş edildiği ancak yakalanamadığı bilgisi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan polis basın sözcüsü, Burgnet mesajı ile vatandaşı uyardıklarını ve zanlının yakalanması için polise yardım etmesi ricasında bulundukları bildirdi.

Kişinin hangi suçtan cezaevinde bulunduğu konusunda polis, savcılık ve bakanlık açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak zanlının hafif bir suçtan ceza almadığı aktarıldı.

Emniyet biriminin arama köpekleri ve helikopter ile kaçan kişiyi bulmak için operasyon başlattığı öğrenildi.

Polisin yayımladığı burgernet mesajı için buraya tıklayın.

SONHABER.EU

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