Chemours tehlike saçmaya devam ediyor !

Hollanda’nın Dordrecht kentinde bulunan teflon fabrikası Chemours daha önce fabrika atıklarında bulunan zehirli kimyasal maddenin içme suyuna karışmasıyla gündeme gelmişti. Şimdi de çevresini kirlettiği için vatandaşlara, ” bahçenizde yetiştirdiklerinizi yemeyin ” uyarısı geldi.
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Amsterdam’da bulunan Vrije Üniversitesi uzmanları yaptıkları incelemeler sonucu Chemours çevresinde bitki ve çimenlerde yüksek dozda zehirli GenX maddesi tespit ettiklerini açıkladı. Uzmanlar, vatandaşlara bahçelerinde yetiştirdikleri bitkileri tüketmemeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.
Yapılan incelemede GenX maddesinin yanı sıra kanseri tetikleyen perflorooktanoik asit (PFOA) maddesinin de tespit edildiğini belirten toksikoloji uzmanı Jacob de Boer, ” Chemours teflon üretiminde artık PFOA kullanmadığını açıklamıştı. Sonuçlar bu durumu yalanlıyor. İncelemelerde anlıyoruz ki fabrika bu tehlikeli maddeyi hala kullanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Daha önce de içme suyunda farbika atığından zehirli Genx maddesinin Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse ve Alblasserdam kentlerinde görüldüğü tespit edilmişti. GenX maddesinin oranının düşük olmasına rağmen Temsilciler Meclisi, Hollanda’da içme suyunun incelenmesini istedi.
SONHABER.EU
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