CHP’den yurtdışı oylarına engel

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu CHP’nin yurt dışındaki seçmenlerle ilgili yapılan son yasa değişikliğiyle ilgili olumsuz yaklaşımını “CHP yurt dışındaki vatandaşlarımızı ciddiye almadığı gibi en temel demokratik hak olan vatandaşın siyasal katılımını engellemeye çalışmaktadır. Başta kendi seçmenleri olmak üzere yurt dışında yaşayan 3 milyon seçmenimize bu olumsuz tutumunu izah etmekle sorumludur.” sözleriyle eleştirdi. Yeneroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin, AK Parti’nin yurtdışında adres kaydı olmayan 1 milyon seçmenin referandumda oy kullanabilmesi için getirdiği KHK düzenlemesini Yüksek Seçim Kurulu’na taşıması ve vatandaşlarımızın referandumda oy kullanmaması için çaba sarf etmesini hayret ve esefle takip ediyoruz. CHP’nin bu girişimleri kendi iddialarıyla ne kadar çeliştiğini ortaya koymaktadır. Yurt dışı seçmenlerin siyasal katılımını artırıcı adımlar partiler üstü ortak bir meseledir. Vatandaşlarımızın tamamının oy kullanabilmesi siyasi bir lütuf değil en temel demokratik haktır. Bu hakkın kullanılmasını gaspetme girişimi demokrasi adına tam bir talihsizliktir.

Görünen o ki, yeni uygulamanın ülkemiz için tarihi bir değeri olan anayasa değişikliği referandumu için de geçerli olması hazmedilememiştir. Sandık güvenliği ya da mükerrer oy gibi afaki tartışmaların gündeme getirilmesi yersiz bir uğraştır. CHP başta kendi seçmenleri olmak üzere yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşımıza bu tutumunu ve demokrasi anlayışını izah etmekle sorumludur.

Siyasi katılımı artırmak hiçbir siyasi partinin tekeline ve çıkarlarına ilişkin bir konu değildir. Siyasi partiler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da aynı yurt içindekiler gibi kolay bir şekilde oy kullanabilmesi için gerekli çabayı göstermekle mükelleftir. Söz konusu değişikliğin getirdiği kolaylığın bu bilinçle okunması beklenir.

Her siyasi partinin yurt dışı seçmenler nezdinde argümanlarını seçmenleriyle paylaşması demokrasi kültürünün gelişmesine katkıda bulunacaktır. Üzerinde durulması gereken asıl nokta, siyasi partilerimizin yurt dışındaki vatandaşlarımızla olan iletişimini artırmasıdır. Diasporamız hakkında farkındalığın artırılması yurt dışındaki Türk toplumunu ilgilendiren konuların TBMM bünyesinde daha fazla gündeme gelmesini sağlayacaktır.”