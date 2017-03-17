Çiftçilerden devlete, ” Bizi aptal yerine koydunuz ! ”

Hollanda’da Temsilciler Meclisinde zehirli yumurta skandalı ile ilgili yapılan toplantıda zarar eden tavuk çiftçilerinin zararını devletin karşılamayacağı açıklandı. Bu nedenle meclis önünde toplanan çiftçiler protesto ederek, ” bizi aptal yerine koydunuz ” dedi.

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Temsilciler Meclisinde yapılan toplantıda yumurta krizinde Chikfriend firması baş sorumlu olarak görülürken, Gıda ve Tüketim Malı Denetim Kurumu NVWA’nın da yetersiz kaldığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Editch Schippers’ın Milletvekillerinin sorduğu sorulara sürekli yapılan araştırma sonuçlarına yönlendirip ve konuyla ilgili açıklama yapması gereken kişinin eski bakan Winnie Sorgdrager’ın olduğunu vurgulaması tepkilere yol açtı. Araştırmanın Sorgdrager döneminde yapıldığı ve friponil’in kullanıldığı yönünde kesin bir bilgi edinmedikleri nedeniyle müdahele edilmediğini bildiren Schippers, zehirli ilacın yumurtalarda tespit edildikten sonra Chikfriend’ın sorumlu olduğunu anladıklarını ifade etti.

Diğer yandan işin maliye kısmı ile ilgilenen Maliye Bakanlığı Devlet Sekreteri Van Dam, yaklaşık 200 çiftçinin 33 milyon euro zararının devlet tarafından karşılanmasının imkansız olduğunu belirterek, kredi ödemeleri veya kredi almalarında kolaylık yapılabileceğini söyledi.

Yaşanan gelişmelerden memnun olmayan çiftçiler meclis önünde bakanları protesto ederek, kandırıldıklarını ve kendilerini aptal yerine koyduklarını ifade ederek tepkilerini dile getirdiler.

SONHABER.EU