Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

CJİB’den vatandaşlara uyarı !

Hollanda’da Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) başlatılan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle ilgili vatandaşları uyardı.

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CJİB’den vatandaşlara uyarı !

E-mail yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcıların CJİB adına gönderdiği bildiride, ” trafik cezanızı ödemezseniz ehliyetinizi alırız ” gibi ifadelerle korkutup para koparmaya çalıştıkları belirtildi.

Vatandaşların bu tür oyunlara gelmemeleri konusunda uyarıda bulunan CJİB, ödemelerin sadece kurumun adına olan banka hesap numaralarına yapıldığına dikkat çekti. Onun dışında gönderilen sahte e-maillerde bulunan linklere tıklanmaması gerektiği konusunda vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye etti.

CJİB’nin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

SONHABER.EU

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