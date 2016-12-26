CJİB’den vatandaşlara uyarı !

Hollanda’da Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) başlatılan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle ilgili vatandaşları uyardı.
E-mail yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcıların CJİB adına gönderdiği bildiride, ” trafik cezanızı ödemezseniz ehliyetinizi alırız ” gibi ifadelerle korkutup para koparmaya çalıştıkları belirtildi.
Vatandaşların bu tür oyunlara gelmemeleri konusunda uyarıda bulunan CJİB, ödemelerin sadece kurumun adına olan banka hesap numaralarına yapıldığına dikkat çekti. Onun dışında gönderilen sahte e-maillerde bulunan linklere tıklanmaması gerektiği konusunda vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye etti.
CJİB’nin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
SONHABER.EU
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Terörün ve şiddetin en büyük...
Belçika'da 2012 yılında hastanede bebeğe oksijen verilmesi g...
Hollanda'da Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) başlatı...
Alınan bilgilere göre Belçika'da ebeveynleri tarafından ceza...
AB için 2016, Brexit ile geleceğinin sorgulandığı, Ukrayna i...
Hollanda'da son haftalarda yaşanan grip salgını etkisini art...
Hollanda'da Çarşamba akşamı Cami yapımı için satın alınan yü...
İsrail başsavcısı Başbakan Benyamin Netanyahu’nun da dahil o...
Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Vrije Üniversitesi V...
Sylvana Simons'ın DENK partisinden ayrılmadan çok önce kendi...