Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Çocuk pornosundan ihraç edilen doktorla ilgili şaşırtan gelişme

Hollanda’da çocuk pornosundan daha önce gözaltına alınan doktorun çocuk doktoru olarak meslek hayatına devam edemeyeceği ancak genel uzman olarak çalışabileceği tartışmalara neden oldu.

A+A-

Çocuk pornosundan ihraç edilen doktorla ilgili şaşırtan gelişme

2015 Yılında şüpheler üzerine eşyalarına el konulan çocuk doktorunun çocuk pornosu içeren görüntüler ve chat görüşmeleri tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığı aktarılmıştı. O dönem Nijmegen’da bulunan Radboud hastanesinde görev yapan doktorun işine direk son verilmişti.

Sağlık Müfettişliği doktor hakkında Amsterdam Bölgesel Disiplin Kuruluna başvurması sonucu Salı günü değerlendirilen olayın ardından doktorun artık çocuk doktoru olarak görev alamayacağı ancak uzman olarak işine devam edebileceği kararı verilmesi herkesi şaşırttı.

Alınan son bilgilere göre çocuk pornosundan meslekten ihraç edilen doktor 1,5 yıldır işsiz.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Marktplaats’ta 2500 vatandaşı dolandırdılar Marktplaats’ta 2500 vatandaşı dola...

Hollanda'da yaşları 19,20 ve 25 olan Amsterdamlı üç gencin Markplaats sitesinde binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. ...

Hollanda’da polis vatandaşı uyardı ! Hollanda’da polis vatandaşı uyardı...

Hollanda'da vatandaşa e posta yoluyla gönderilen 'polis uyarı' mesajıyla ilgili emniyetten açıklama geldi....

Elektrik kesintisi Amsterdam’ı felç etti Elektrik kesintisi Amsterdam’ı fel...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Salı günü sabah 04.00'da başlayan elektrik kesintisinin ardından hareketli bir sabah yaşandı. Toplu ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
İngiltere’den 12 maddelik Brexit planı İngiltere’den 12 ma...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den ayrılırken...

Çocuk pornosundan ihraç edilen doktorla ilgili şaşırtan gelişme Çocuk pornosundan ihraç e...

Hollanda'da çocuk pornosundan daha önce gözaltına alınan dok...

İflas eden firmalara rağmen Van Haren yurtdışına açılıyor İflas eden firmalara rağm...

Hollanda'da son dönemlerde büyük ve bilinen markaların iflas...

Marktplaats’ta 2500 vatandaşı dolandırdılar Marktplaats’ta 2500...

Hollanda'da yaşları 19,20 ve 25 olan Amsterdamlı üç gencin M...

Almanya’da ev alımına komisyon engeli Almanya’da ev alımı...

Araştırmaya göre Berlin'de 200 bin avroluk bir eve 14 bin av...

Hollanda’daki Türk girişimci sayısı 25 bin 661e yükseldi Hollanda’daki Türk ...

Hollanda'nın yine en girişimcileri açık ara Türkler. Holland...

Hollanda’da kundaklanan aile daha önce de hedef olmuş Hollanda’da kundakl...

Hollanda'nın Amersfoort kentinde geçtiğimiz haftasonu kundak...

Nöther: Türkiye yatırım yapılmasını hak ediyor Nöther: Türkiye yatırım y...

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther, T...

Hollanda’da polis vatandaşı uyardı ! Hollanda’da polis v...

Hollanda'da vatandaşa e posta yoluyla gönderilen 'polis uyar...

Elektrik kesintisi Amsterdam’ı felç etti Elektrik kesintisi Amster...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Salı günü sabah 04.00'da ...

VIDEO GALERİ