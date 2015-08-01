Çocuk pornosundan ihraç edilen doktorla ilgili şaşırtan gelişme

Hollanda’da çocuk pornosundan daha önce gözaltına alınan doktorun çocuk doktoru olarak meslek hayatına devam edemeyeceği ancak genel uzman olarak çalışabileceği tartışmalara neden oldu.
2015 Yılında şüpheler üzerine eşyalarına el konulan çocuk doktorunun çocuk pornosu içeren görüntüler ve chat görüşmeleri tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığı aktarılmıştı. O dönem Nijmegen’da bulunan Radboud hastanesinde görev yapan doktorun işine direk son verilmişti.
Sağlık Müfettişliği doktor hakkında Amsterdam Bölgesel Disiplin Kuruluna başvurması sonucu Salı günü değerlendirilen olayın ardından doktorun artık çocuk doktoru olarak görev alamayacağı ancak uzman olarak işine devam edebileceği kararı verilmesi herkesi şaşırttı.
Alınan son bilgilere göre çocuk pornosundan meslekten ihraç edilen doktor 1,5 yıldır işsiz.
SONHABER.EU
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