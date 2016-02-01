Çocuklar için oyun ve aktivite merkezleri güvenli değil

Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu (NVWA) tarafından yapılan incelemeler sonucu çocuklar için oyun ve aktivite merkezlerinin çoğunun güvenli olmadığı ortaya çıktı.

A+A-

Hollanda genelinde 150 çocuk oyun ve aktivite merkezi bulunuyor. NVWA geçtiğimiz yıl bu merkezlerin 37’sinde inceleme yaptı. 37 Merkezden 33’ünde kriterlere uyulmadığı saptandı. Bazı aktivitelerde ürünlerin yere iyi monte edilmediği ve düşme gibi tehlikelerin söz konusu olduğunu belirten NVWA, tam üç kez inceleme yaptıktan sonra sorunların giderildiğini aktardı.

NVWA’nın Geçtiğimiz yıl şişme oyunlardan birinden düşen bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından inceleme başlattığı ve bu incelemenin yerinde olduğu tespit edildiği bildirildi.

NVWA, ülkede bulunan merkezlerin tamamı incelenmediği için ailelerin çocuklarını götürdükleri oyun ve aktivite merkezlerinde dikkatli olmaları ve aktivitelerin kriterlere uyup uymadığını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Oyun ve aktivite merkezi yetkilileri ile görüşmelerin ve incelemelerin devam edeceğini duyuran NVWA, müfettiş sayısını artıracağını belirtti.

SONHABER.EU