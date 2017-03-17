Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Çocuklardan anne babalara akıllı telefon isyanı

Hollanda’da yapılan bir araştırmada çocukların ebeveynlerinin sürekli akıllı telefonlarıyla meşgul olmalarından rahatsız oldukları ortaya çıktı. Çocuklar ebeveynlerine ” Telefonla oynamayı bırakın daha faydalı işler yapın ” uyarısında bile bulunuyor.

A+A-

Çocuklardan anne babalara akıllı telefon isyanı

Toplum ve Medya Ulusal Akademisi tarafından yapılan araştırmada akıllı telefonlarıyla çok fazla meşgul olan ebeveynlerin çocukları irite ettiği ve bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını ortaya koydu.

Özelliklede araba kullanırken ve yemek yerken anne babalarının bu davranışından hiç haz etmeyen çocukların, ebeveynlerini ikaz etmelerine rağmen dinlemedikleri için şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Araştırma sonuçlarına göre çocuklar ebeveynlerin akıllı telefon kullanımı ile ilgili, ” kendimizde sürekli telefon kullanıyoruz. Aslında onları anlıyoruz. Ancak yine de bazı durumlarda bizi dinlemeleri gerekir ” sözleriyle rahatsızlıklarını dile getirdi.

Çocukların anne babalarına verdiği mesajda, ” Telefonla oynamayı bırakın daha faydalı işler yapın ” ifadesine yer vermesi, günümüzde akıllı telefonların aile olmaktan çok yalnız bireyler olarak zaman geçirildiğine örnek olarak gösterildi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Altın bileziklere el konuldu Altın bileziklere el konuldu

Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenler, beraberinde getirdikleri altın takılar nedeniyle büyük sorun yaşıyor....

Türkiye’ye giderken riskli olan yollar açıklandı Türkiye’ye giderken riskli olan yo...

Yaz tatilinde Türkiye'ye aracı ile gidecek olan yolculara kullandıkları güzergahlarda riskli olan yolların listesi hazırlandı....

Polis cinayeti olmadığı kesinleşti Polis cinayeti olmadığı kesinleşti

Geçtiğimiz Ocak ayında Amersfoort kentinde 30 yaşındaki gencin gözaltı sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili karar verildi....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Çocuklardan anne babalara akıllı telefon isyanı Çocuklardan anne babalara...

Hollanda'da yapılan bir araştırmada çocukların ebeveynlerini...

Altın bileziklere el konuldu Altın bileziklere el konu...

Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenler, beraberinde getirdikl...

Türkiye’ye giderken riskli olan yollar açıklandı Türkiye’ye giderken...

Yaz tatilinde Türkiye'ye aracı ile gidecek olan yolculara ku...

3564 tedavi hatalı çıktı 3564 tedavi hatalı çıktı...

15 bin 94 hasta, doktorunun hatalı tedavi uyguladığından şik...

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda tok tutan yiyecek...

Sahurda neler yemeliyiz hangi yiyecekler tok tutar hangi gıd...

İş hayatında kanser hastalarına da eşit muamele İş hayatında kanser hasta...

Hollanda'da ABN AMRO, AkzoNobel, Deloitte, ManpowerGroup, In...

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri başa sardı Hollanda’da koalisy...

Hollanda'da yaz tatilinden önce hükümetin kurulacağı sözü ve...

Yoksul çocuklara ücretsiz OV müjdesi Yoksul çocuklara ücretsiz...

Hollanda'nın Den Haag kentinde yoksulluk içinde yaşayan çocu...

Polis cinayeti olmadığı kesinleşti Polis cinayeti olmadığı k...

Geçtiğimiz Ocak ayında Amersfoort kentinde 30 yaşındaki genc...

Hollandalı öğrenciler okul gezisinde kaza yaptı Hollandalı öğrenciler oku...

Hollanda'dan Londra'ya okul gezisine giden ortaokul öğrencil...

VIDEO GALERİ