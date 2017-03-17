Çocuklardan anne babalara akıllı telefon isyanı

Hollanda’da yapılan bir araştırmada çocukların ebeveynlerinin sürekli akıllı telefonlarıyla meşgul olmalarından rahatsız oldukları ortaya çıktı. Çocuklar ebeveynlerine ” Telefonla oynamayı bırakın daha faydalı işler yapın ” uyarısında bile bulunuyor.
Toplum ve Medya Ulusal Akademisi tarafından yapılan araştırmada akıllı telefonlarıyla çok fazla meşgul olan ebeveynlerin çocukları irite ettiği ve bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını ortaya koydu.
Özelliklede araba kullanırken ve yemek yerken anne babalarının bu davranışından hiç haz etmeyen çocukların, ebeveynlerini ikaz etmelerine rağmen dinlemedikleri için şikayetçi olduğu belirtiliyor.
Araştırma sonuçlarına göre çocuklar ebeveynlerin akıllı telefon kullanımı ile ilgili, ” kendimizde sürekli telefon kullanıyoruz. Aslında onları anlıyoruz. Ancak yine de bazı durumlarda bizi dinlemeleri gerekir ” sözleriyle rahatsızlıklarını dile getirdi.
Çocukların anne babalarına verdiği mesajda, ” Telefonla oynamayı bırakın daha faydalı işler yapın ” ifadesine yer vermesi, günümüzde akıllı telefonların aile olmaktan çok yalnız bireyler olarak zaman geçirildiğine örnek olarak gösterildi.
SONHABER.EU
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