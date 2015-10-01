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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Coentunnel haftasonu trafiğe kapatılacak

Hollanda’da Amsterdam’ın batısında bulunan A10 karayolu güzergahındaki Coentunnel haftasonu teknik çalışmalar nedeniyle kapalı olacak.

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Coentunnel haftasonu trafiğe kapatılacak

Rijkswaterstaat tarafından yapılan açıklamada Coentunnel’i 19 Mayıs Cuma günü saat 21.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak. Tünel’de hardware ile software güncellemesi yapılacağı ve teknik sistemlerin test edileceği belirtildi. Tünel’in Pazartesi günü sabah trafiğinden önce açılacağı aktarıldı.

6-9 Ekim tarihinde sistemlerin ikinci aşama testi için tekrar trafiğe kapatılacağı bilgisi verildi. Coentunnel’i kullanan günlük araç sayısı 130 bin olarak açıklandı.

SONHABER.EU

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