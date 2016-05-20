Çöl sıcakları Hollanda’yı kavuruyor

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre Hollanda’da çöl sıcakları bu yıl kendini erken göstermeye başladı.
Foto: Weerplaza
Weerplaza, bugünden itibaren özellikle ülkenin Güneyinde çöl sıcaklarının etkili olacağını belirtti.
Yapılan hava sıcaklığı tahminlerinde ülkenin merkezinde 30 ve bazı bölgelerde 33 dereceği bulacağına dikkat çekiliyor.
Çöl sıcaklarıyla birlikte yer yer şiddetli gökgürültüsünün olabileceğini aktaran uzmanlar, vatandaşın öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan sakınması yönünde uyarıda bulundu.
Weerplaza, kavurucu sıcakların devam etmesinin problemlere neden olabileceğini açıkladı.
SONHABER.EU
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan merkez tren istasyon...
UETD Başkanı Zafer Sırakaya Almanya, Fransa ve Hollanda’da y...
DENK Milletvekili Selçuk Öztürk yazdığı makalede, Hollanda'd...
Hollanda'da son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden ma...
Hollanda'da çöl sıcakları yaşanması nedeniyle su tüketiminin...
Hollanda'da VVD, CDA ve D66 liderleri hükümetin sağ ve sol p...
Hollanda'da uyum yasası değişiklikleri Senato tarafından kab...
Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı raportör...
Daha önce kilise olan ve Türk işletmeci tarafından restorana...
Ünlü yatırımcı Jim Rogers, Business Insider'a verdiği röport...