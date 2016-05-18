Culemborg Camisi için ülke genelinde kampanya başlatıldı

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Ülke genelinde bulunan 7 Caminin ortak açıklamasında Cuma hutbesinde Culemborg’da inşa edilmesi planlanan ve çıkan yangın sonucu büyük zarara uğrayan cami için yardım kampanyası duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Rotterdam’dan Esselam ile De Middenweg, Den Haag’tan as-Soennah, Amsterdam’dan De Blauwe ile El-Oumma, Utrecht’ten Omar Al Faruq ve Maassluis’ten İbrahim camileri yangından dolayı oluşan zararda yapılacak olan yeni Cami için yardım kampanyasına ülkede bulunan diğer camilerden de destek bekliyor.

Çıkan yangınla ilgili polisin araştırmaya devam ettiği bildirildi.

SONHABER.EU