Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Cuma günü bağımsızlığını ilan edebilir

İspanya’nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim hükümeti, İspanya Senatosunun 155. maddeyi oylayacağı 27 Ekim Cuma günü, Katalonya yerel parlamentosunda bağımsızlık ilanını oylamak için hazırlık başlattı.

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Cuma günü bağımsızlığını ilan edebilir

İspanya hükümetinin Katalonya’da bağımsızlık girişimlerini önlemek için aldığı kararlar karşısında geri adım atmayan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, diyaloğun başlaması için “tek kapı” olarak gösterilen Senatoda konuşma davetini geri çevirdi.

Merkezi hükümetin, Anayasa’nın 155. maddesi gereğince Katalonya özerk yönetim hükümetinin feshedilmesi ve en fazla 6 ay içinde erken seçime gidilmesi hakkındaki kararın Senatoda görüşülmeye başlanacağı yarın, bu maddenin uygulanmasına karşı çıkan görüşlerini açıklaması için Senatoya çağırılan Puigdemont, gelmeyeceğini bildirdi.

Puigdemont sosyal medyadan, “Katalonya’nın kendi kendini yönetmesini yerle bir etme kararı alanlarla zaman kaybetmeyeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Katalonya yerel hükümeti kaynakları da 155. maddenin uygulanmasına neden karşı çıkıldığının Senatoya gönderilecek bir mektupla açıklanacağını duyurdu.

Diğer yandan bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin girişimiyle Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Genel Kurulu’nun, 155. maddeyi uygulama kararı alan İspanyol hükümetine cevap verilmesi için yarın yerel saatle 17.00’de toplanma kararı aldığı açıklandı.

Yerel parlamentodaki görüşmelerin 27 Ekim cuma gününe kadar sürmesi ve sonunda bağımsızlık ilanının oylanması beklenirken, aynı gün başkent Madrid’deki Senatoda 155. maddenin oylanarak kabul edilecek olması dikkat çekti.

İspanyol ve Katalan basını, özerk yönetim hükümetinin 10 Ekim’de 72 milletvekilinin imzaladığı bağımsızlık ilanını, 27 Ekim’de oylamak istediğini yazdı. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da yabancı bir medya kuruluşuna verdiği demeçte, “İspanya, yeni bir cumhuriyet ilanından başka seçenek bırakmadı.” diyerek, bu görüşü destekledi.

Ayrıca ayrılıkçı sivil toplum kuruluşları da bağımsızlık ilanının kabul edileceğini savunarak, 27 Ekim’de Katalonya Parlamentosu önünde toplanma çağrısında bulundu.

Öte yandan Katalonya’da bağımsızlık yanlısı gösteriler bugün de devam etti. Ders bırakma eylemi yapan üniversite öğrencileri gün boyunca Barselona’da eylem yaptı. Puigdemont’un Katalonya Başkanı olmadan önce Belediye Başkanı olduğu Girona kenti Belediye Meclisi ise “İspanya Kralı 6. Felipe, İspanya hükümeti ve Katalonya Valisi Enric Millo’nun kentte hoş karşılanmayan kişiler” olduğunu duyuran karar aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi’nin 10. haftasında 29 Ekim’de oynanacak Girona-Real Madrid maçı için de özel güvenlik önlemlerinin alındığı açıklandı. Girona’daki bağımsızlık yanlısı radikal gruplar Real Madrid’i “işgal takımı” olarak tanımlayıp, maç boyunca protesto edilmesini istedi. Real Madrid Kulübü de futbolcuları ve teknik heyeti otelden stadyuma götürecek resmi takım otobüsünü Girona kentine götürmeme kararı aldı.

AA

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