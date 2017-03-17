Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal Harbi’mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.” dedi.

A+A-

Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır

Erdoğan’a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı temsilcileri, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol’dan geçerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

“Her satırı kahramanlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir”
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan bu Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbi’mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım aynı makam aracıyla Anıtkabir’den ayrıldı.

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrenciler de törende yer aldı. Tören dolayısıyla mozole binasına büyük boy Türk bayrağı asıldı.

Törenin bitiminde Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Belçika bölücülere sahip çıkmaya devam ediyor Belçika bölücülere sahip çıkmaya devam e...

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa, mevcut durum göz önünde bul...

Almanya’da başörtülü öğrenciye ayrımcılık iddiası Almanya’da başörtülü öğrenciye ayr...

Almanya'nın Würzburg Üniversitesinde görevli bir kadın profesörün, 19 yaşındaki bir Türk öğrenciden ders sırasında başörtüsünü çıkartma...

Belçika’da Türklerle PKK’lılar arasında kavga çıktı Belçika’da Türklerle PKK’lıl...

Belçika ve Hollanda basınında çıkan haberlerde ' farklı Türk grupları ' arasında kavga çıktığı bilgisi verilirken, kavganın Türkleri ta...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Belçika bölücülere sahip çıkmaya devam ediyor Belçika bölücülere sahip ...

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Francken, "Carles Puigdemont'u...

IKBY Başkanı Mesud Barzani görevinden istifa etti IKBY Başkanı Mesud Barzan...

IKBY Başkanı Mesud Barzani görevinden istifa etti. Uluslarar...

Hollanda’da Türk İş Adamları Bir Araya Geldi Hollanda’da Türk İş...

Rotterdam'daki programda konuşan MÜSİAD Rotterdam Şube Başka...

Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayaktadır Cumhuriyetimize hayat ver...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandı...

Almanya’da başörtülü öğrenciye ayrımcılık iddiası Almanya’da başörtül...

Almanya'nın Würzburg Üniversitesinde görevli bir kadın profe...

DEAŞ militanının cep telefonundan darbe yazışmaları çıktı DEAŞ militanının cep tele...

Hücre evine yapılan baskında ele geçen fotoğraf, DEAŞ'ın FET...

Belçika’da Türklerle PKK’lılar arasında kavga çıktı Belçika’da Türklerl...

Belçika ve Hollanda basınında çıkan haberlerde ' farklı Türk...

Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti Katalonya tek taraflı bağ...

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraf...

Hollanda’da tren istasyonlarında teröre karşı önlem Hollanda’da tren is...

Hollanda'da tren istasyonlarında muhtemel terör saldırıların...

“Avrupa İslamlaşmıyor, Müslümanlar batılılaşıyor” “Avrupa İslamlaşmıyor, Mü...

Amsterdam Üniversitesi Profesörleri Jan Willem Duyvendak ve ...

VIDEO GALERİ