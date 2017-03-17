Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Danimarka’nın Uyum Bakanı İslam’a hakaret etti

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg, Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Danimarka’nın Uyum Bakanı İslam’a hakaret etti

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren ve büyük çaplı tepkilere neden olan karikatürlerle “gurur duyulması gerektiğini” savunarak, bu tür karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Stöjberg, Viborg şehrindeki Skovgaard Müzesi’nde “Reformasyondan bu yana sanatta dine hakaret” adlı sergide, 2005 yılında Danimarka gazetesi Jyllands Posten tarafından yayımlanan Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren 12 karikatüre yer verilmemesine tepki gösterdi.

Tepkisini sosyal medya hesabından açıkça dile getiren İnger Stöjberg, tablet bilgisayarının arka plan resminde, Kurt Westergaard tarafından çizilen karikatürün yer aldığını belirterek, ekran görüntüsünü paylaştı.

Stöjberg, sosyal medya hesabından ayrıca “Muhammed karikatürleriyle gurur duymamız gerek.” diye yazdı.

Stöjberg’in paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken, Danimarka’da yaşayan Müslümanlar bakanın paylaşımına tepki gösterdi.

Başbakan aynı görüşte değil
Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen ise, konuyla ilgili Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, “Herhangi bir karikatürle gurur duymuyorum.” dedi.

Rasmussen, Stöjberg ile aynı görüşte olmadığını da kaydetti.

Skovgaard Müzesi Müdürü Anne-Mette Villumsen, konuyla ilgili açıklamasında, bakanın tepkisine rağmen söz konusu karikatürün müzede sergilenmeyeceğini duyurdu.

Karikatür krizi
Jyllands Posten adlı Danimarka gazetesi, 30 Eylül 2005’te, Hz. Muhammed’e hakaret içerikli 12 karikatür yayımlamıştı. Karikatürlerin yayımlanmasının ardından dönemin Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 11 Müslüman ülkenin büyükelçileriyle konuyu görüşmeyi reddetmişti.

Karikatürlerden dolayı Danimarka’nın herhangi bir özür dilememesi üzerine İslam dünyasında bu ülkeye yönelik tepkiler artmış, elçiliklerin yakılmasına varan protestolar düzenlenmişti.

Bir diğer Danimarka gazetesi Politiken, 2006 yılının mayıs ayında karikatürleri yeniden yayımlamıştı.

AA

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