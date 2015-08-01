DEAŞ Avrupa’ya geri dönüyor

Almanya ve Hollanda istihbarat birimleri, Europol ve AB terörle mücadele koordinatöründen sonra Fransız istihbaratı da Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarında savaşmaya gitmiş vatandaşlarının geri dönmesinden açıkça endişe duymaya başladı.

A+A-

DEAŞ’e yönelik operasyonların yoğunlaşması, örgüt saflarında savaşmaya gitmiş Avrupalıların geri dönme riski nedeniyle Avrupa hükümetlerini kaygılandırıyor. Almanya ve Hollanda istihbarat birimleri, Europol ve AB terörle mücadele koordinatöründen sonra Fransız istihbaratı da Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarında savaşmaya gitmiş vatandaşlarının geri dönmesinden açıkça endişe duymaya başladı.

DEAŞ içerisinde 700 Fransız vatamdaşı

Fransız istihbarat birimleri tarafından hazırlanan son bilançoya göre, Suriye ve Irak’ta şu anda DEAŞ ve diğer örgütler içinde savaşan yaklaşık 700 Fransız vatandaşı veya ikâmeti Fransa’da olan kişi bulunuyor.

“400’ü 18 yaş altında”

Fransız makamları bu kişilerden en az 400’ünün “bölgede silahlı çatışmalara katılmış” olduğunu ve aralarında kadınların da bulunduğunu belirtiyor. Suriye ve Irak’taki Fransızların yaklaşık 400’ünün “18 yaş altında” olduğu ve yarısının bu ülkelerde doğduğu söyleniyor. Yaklaşık 200 Fransız vatandaşının da Suriye ve Irak’ta öldüğü tahmin edilmekte.

Fransız yetkililer, çoğu savaş silahı kullanmayı ve savaş tekniği öğrenmiş bu kişilerin son zamanlarda terör örgütü DEAŞ’e vurulan darbeler nedeniyle “daha da radikalleşebileceklerine” işaret ediyor. Fransa’ya dönmeyi başarabileceklerin 23 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde eyleme geçmelerinden korkuluyor.

DEAŞ’TE 1750 AVRUPALI UNSUR BULUNUYOR

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ise AB İçişleri Bakanlarına Aralık ayında sunduğu bir istihbarat raporunda terör örgütü DEAŞ ve diğer örgütlerin saflarında savaşan yüzde 15-20’sinin çatışmalarda öldüğünü, yüzde 30-35’inin evlerine döndüğünü, yüzde 50’sinin ise Suriye ve Irak’ta olduğu bilgisini vermiş, Suriye ve Irak’ta radikalleşip savaş tekniği öğrenmiş yaklaşık 1750 Avrupalının oluşturduğu tehdide işaret etmişti.

Europol ise konu hakkında son yayımladığı raporda, DEAŞ’in eylem taktiği değiştirdiğini, bugüne kadar Irak ve Libya’da gözlemlenen bombalı araçla saldırı tekniğine başvurduğunu gündeme taşımıştı.

ALMANYA’DA UYARDI

Alman istihbarat şefi Hans-Georg Maassen geçen yıl sonbaharda yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak’ta zemin kaybeden DEAŞ’in intikam için Avrupa’da eylemler düzenleyebileceğini ifade etmişti. Şu anda Suriye ve Irak’taki örgütler içinde yaklaşık 450 vatandaşı olan Belçika da benzer kaygılar dile getiriyor. Belçika hükümeti geçtiğimiz aylarda Avrupa Komisyonu’na başvurarak, cihatçılar hakkında istihbarat paylaşımı konusunda Ankara ile sözleşme hazırlanması talebinde bulunmuştu.

Hollanda istihbarat birimi AIVD 15 Şubat’ta yayımladığı bir raporda, Suriye ve Irak’tan dönecek unsurların, yeni elemanlar toplayarak terör eylemleri gerçekleştirebileceklerine işaret etmişti.

KAYNAKSTAR