‘DEAŞ için savaşan bin 500 Avrupa vatandaşı ülkelerine döndü’

Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan bin 500 kişinin, Avrupa ülkelerine döndüğünü söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan bin 500 kişinin, Avrupa ülkelerine döndüğünü söyledi.
Resmi temasları kapsamında Tunus’u ziyaret eden Kerchove, Tunus İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarıyla bir araya gelerek terörle mücadele konusunda güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi meselesini ele aldı.
Kerchove, görüşme sonrası başkent Tunus’taki AB binasında düzenlediği basın toplantısında, “AB verilerine göre, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan bin 500 kişi, Avrupa ülkelerine döndü.” dedi.
“DEAŞ’a bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleri nedeniyle büyüyen sorunların üstesinden gelmek amacıyla Avrupa’nın sınırını koruması ve gereken önlemleri alması gerektiğini” vurgulayan Kerchove, AB ile Tunus arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu, aşırıcılık ve kaçakçılık gibi benzer sorunlar nedeniyle güçlü bir iş birliğinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
AA
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Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de ...
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