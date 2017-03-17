DEAŞ’a katılan Fransızların yüzde 20’si hala sosyal yardım alıyor

Terör örgütü DEAŞ’a katılan Fransızların, Suriye ve Irak’tayken devletten sosyal yardım almaya devam ettiği aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde ise DEAŞ depolarından NATO’ya ve Belçika’ya ait silahler ortaya çıkmıştı.

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Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, DEAŞ’e katılan Fransızların yüzde 20’sinin, örgüte katılmadan önce devletten aldıkları sosyal yardımları, Suriye ve Irak’tayken de almaya devam ettiği bildirildi.

Normal şartlarda kişinin kimliğini ibraz ederek bizzat kendisinin alabileceği yardımların, çeşitli yöntemlerle teröristlerin yakınları tarafından alındığı, Suriye ve Irak’ta örgüt bünyesinde savaşan yakınlarına gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Yardımların havale yoluyla teröristlere ulaştırıldığına dikkat çekilen haberde, 2016’da bu bağlamda 420 yasa dışı havalenin gerçekleştiği ve bu işlemleri yapan 190 kişinin tespit edildiği vurgulandı.

“Fransa’dan 700 kişinin terör örgütü DEAŞ’a katıldı”

Haberde, soruşturmayı yürüten polislerin, ilgili kişilerin sosyal yardım alamaması ve söz konusu havalelerin engellenmesi için ilgili kurumlara isim listesi gönderdiği ifade edildi.

Bu şekilde Fransa’dan dolaylı olarak örgüt saflarına giden miktarın 2 milyon avroyu bulduğu tahmin ediliyor. Fransız teröristlerin savaş esnasında hiçbir gelir kaynağı olmadığı için bu yöntemle kendilerini finanse ettikleri belirtiliyor.

Fransa’da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa’dan 3 bin, Fransa’dan 700 kişinin terör örgütü DEAŞ’a katıldığı bildirilmişti.

AA