Dedeman Konya’dan memleket tadında bir aşk…

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Sonhaber.eu muhabiri Adem Kocatürk’ün sorularını yanıtlayan Dedeman Konya Oteli Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Kocagüzel; Yurtdışında yaşayıp, düğününü memleketinde yapmak ve geleneklerini yaşatmak isteyen gurbetçi ailelere birbirinden cazip avantajlar sunduklarını ifade etti.

Açıldığı günden bu yana, birbirinden görkemli binlerce düğüne ev sahipliği yapan Dedeman Konya Oteli, Konyalı gurbetçi misafirlerini de düşünerek, yeni bir düğün paketi hazırladı. Yurtdışında yaşayıp, düğününü memleketinde yapmak ve geleneklerini yaşatmak isteyen misafirlerine de birbirinden cazip avantajlar sunuyor.

Aşkınızı memleketinizde ölümsüzleştirin

Mekan, servis ve sunum kalitesiyle, düğün yapacak çiftlere, aşklarını memleketlerinde ölümsüzleştirme fırsatı sunan Dedeman Konya Oteli düğün paketinde; Düğün menüsü tadımı, Salon süslemesi, Orkestra, Fotoğraf ve video çekimi, Düğün asistanı hizmeti, 1. evlilik yıldönümünde Roof Restaurant’ta akşam yemeği, Web üzerinden online düğün yayını, Balayı Odası ve Aile hazırlık odası gibi hizmetleri de birarada sunuyor.

Yurtdışında yaşayan çiftlerin, özellikle düğün mekânı seçimi konusunda zorluk çektiğini, çok sınırlı bir zaman diliminde memleketlerine geldikleri için, iyi araştırıp, hızlı karar vermeleri gerektiğini belirten Dedeman Konya Satış Pazarlama Direktörü Fatih Kocagüzel, çiftleri bu endişelerinden kurtaracak tecrübe ve altyapıya sahip olduklarını ekledi. Gerek düğün organizasyonlarına özel hazırlattığımız www.dedemandugun.com web sitemiz, gerekse telefon ve mail yoluyla her türlü istek ve soruları cevaplayan satış ekibimiz ile birlikte kusursuz düğün organizasyonlarına imza atıyoruz şeklinde konuştu.

Düğün menülerinde %20 indirim

Kocagüzel, Dedeman Konya’da memleket tadında bir aşk yaşamak için, tüm çiftleri düğün menülerinde %20 indirim avantajıyla Dedeman Konya’nın düğün ayrıcalıklarını keşfetmeye davet etti.

Dedeman Konya Hotel & Convention Center

Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi No:1 42080 Selçuklu/Konya – Türkiye

Telefon: +90 (332) 221 66 00 | Fax: +90 (332) 221 66 46

Email: konya@dedeman.com

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