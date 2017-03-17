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Avrupa'nın Güçlü Medyası

“Demokrasinin zaferini kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu: 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti, kendisine ‘kainat imamı’ olarak gören Fetullah Gülen’in silahlı kuvvetler ve diğer kamu kurumlarına sızmış müridleri tarafından tezgahlanan bir darbe teşebbüsünü akim bıraktı. Yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısıydı. 249 vatandaşımız şehit oldu, 2.000’den fazla vatandaşımız yaralandı.

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“Demokrasinin zaferini kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti, kendisine ‘kainat imamı’ olarak gören Fetullah Gülen’in silahlı kuvvetler ve diğer kamu kurumlarına sızmış müridleri tarafından tezgahlanan bir darbe teşebbüsünü akim bıraktı. Yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısıydı. 249 vatandaşımız şehit oldu, 2.000’den fazla vatandaşımız yaralandı.

Türk halkı, tek yürek olarak büyük bir cesaretle darbecilerin karşısına çıktı. Tankların önünde durdu. Devlet kurumlarının ele geçirilmesini engellemek için vücudunu siper etti. Türk halkı, demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koydu. Türkiye’nin geleceğine silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini ispat etti.

Demokrasiye ve ülkelerinin istikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz.

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu

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