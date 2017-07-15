“Demokrasinin zaferini kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”

Türkiye’de bir yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de yaşanan hain ve kanlı darbe girişiminin seneyi devriyesinde tüm Türkiye’de ve yırtdışı temsilciliklerinde anma proğramları düzenleniyor.

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Foto: Coşkun Yeğenoğlu

Demokrasi ve vatan uğruna canlarını seve seve veren ve hainlere fırsat vermeyen 15 Temmuz şehitleri saygı ile Hollanda’da yad edilirken; T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız yaynladığı basın bilrsinde, Türk halkının 15 Temmuz gecesi demokrasi dışı müdahalelere asla izin vermeyeceğini ortaya koyduğunu söyledi.

“Çanakkale sevaşlarında bile bir günde bu kadar şehit verilmedi”

Dün de Başkonsolosluk binasında basın mensupları ile bir araya gelen Sadin Ayyıldız, , 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, “Çanakkale Savaşı’nda bile belki de bir günde bu kadar şehit verilmemiştir” dedi.

“Hain darbe girişimi, iyi ki halkımızın mücadelesi ile bertaraf edildi” diyerek sözlerine devam eden Ayyıldız, darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen gereken önlemlerin hızla alındığını ifade ederek,”FETÖ’nün esas beslenme yeri olan Türkiye’de örgütün beli kırılmıştır. Onun için FETÖ’nün, zaman içerisinde Avrupa’da ve farklı ülkelerde de gücünü kaybedeceğini ve Avrupa ülkelerinin bunları Türkiye’ye teslim edeceğini bekliyoruz.” dedi.

15 Temmuz’da Türkiye tarihinin en kanlı ve hain darbe girişiminin yaşandığının altını çizen Ayyıldız, “Çanakkale Savaşı’nda bile belki de bir günde bu kadar şehit verilmemiştir. Hain darbe girişimi, iyi ki halkımızın mücadelesi ile bertaraf edildi ve devam etmedi.” ifadelerini kullandı.

Türkler zaten entegre olmuşlar demektir

Darbe girişiminin basit bir amaca hizmet etmediğini, 15 Temmuz hainliğinin bölgesel ve küresel güçlerin Türkiye üzerindeki emellerinin mücadelesi olarak görülmesi gerektiğini belirten Ayyıldız, o gece Hollandalı Türklerin tepkisinin de demokratik haklaır olduğunu ifade ederek, “ Hollanda, maalesef o geceden sonra FETÖ’ye karşı mücadele vermektense, ellerinde Türk bayrakları ile bu darbe girişimine karşı bir araya gelen vatandaşlarımızın gösterdikleri tepkiye, entegrasyonda zayıf kaldıkları eleştirilerini yaptı. Hollanda’da entegreden kastedilen nedir? Eğer bizim vatandaşımız ülkenin hukukuna uyuyorsa ve ülkeye katkısı var ise bana göre o zaman zaten entegre olmuştur.” dedi

Ayyıldız, basın mensuplarının soruları üzerine, FETÖ’nün Hollanda’daki yapılanmasının apaçık belli olduğunu, ülkede PKK terör örgütüne nasıl göz yumuluyorsa FETÖ’ye de aynısının yapıldığını vurguladı.

Kim ne derse desin Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Sadin Ayyıldız, FETÖ’nün kökünün kazınmasının zaman alacağını, fakat bir yıl içinde yapılan titiz ve gayretli çalışma ile Türkiye’de örgütün belinin kırıldığını söyledi.

Dünyanın bir çok ülkesinde 40 yıldır yapılanmış olan örgütün ise yırt dışında çöküşünün fazla zaman almayacağını belirten Ayyıldız, “ En fazla 3/ 4 sene sürer. FETÖ’nün yurt dışında da çmkertilmesi için dst bildiğimiz ülkelerden destek bekliyoruz. Ama biz bu konuda destek veren ülkeler olduğu gibi malesef FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmeyen ülkelerde var. Fakat zamanla her şey anlaşılacak fazla değil en fazla sürer” dedi.

“Demokrasinin zaferini kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”

Basın mensupları ile bri araya gelmeden T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu tarafında yayınlanan basın bildisi ise şöyle:

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti, kendisine ‘kainat imamı’ olarak gören Fetullah Gülen’in silahlı kuvvetler ve diğer kamu kurumlarına sızmış müridleri tarafından tezgahlanan bir darbe teşebbüsünü akim bıraktı. Yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısıydı. 249 vatandaşımız şehit oldu, 2.000’den fazla vatandaşımız yaralandı.



Türk halkı, tek yürek olarak büyük bir cesaretle darbecilerin karşısına çıktı. Tankların önünde durdu. Devlet kurumlarının ele geçirilmesini engellemek için vücudunu siper etti. Türk halkı, demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koydu. Türkiye’nin geleceğine silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini ispat etti.



Demokrasiye ve ülkelerinin istikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz.



T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu

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