Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

DENK 3 Milletvekili Çıkardı

Dün akşam sandıklar açılmaya devam ederken, resmî olmayan sonuçlara göre bir ara 4 milletvekilliğini gösteren ibreler bu sabah 3’de sabitleşti.

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DENK 3 Milletvekili Çıkardı

Hollanda’da yapılan parlamento seçimlerinde kazanan Türkler oldu. Katıldıkları ilk seçimde 3 milletvekili çıkaran Türklerin partisi DENK Tarih yazdı.

kuzu 2

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