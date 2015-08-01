DENK 3 Milletvekili Çıkardı

Dün akşam sandıklar açılmaya devam ederken, resmî olmayan sonuçlara göre bir ara 4 milletvekilliğini gösteren ibreler bu sabah 3’de sabitleşti.
Hollanda’da yapılan parlamento seçimlerinde kazanan Türkler oldu. Katıldıkları ilk seçimde 3 milletvekili çıkaran Türklerin partisi DENK Tarih yazdı.
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