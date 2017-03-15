DENK Amsterdam’da PVV’yi geçti

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da sandıkların tamamı açıldı ve sayımın bittiği belirtildi.
Amsterdam’da en büyük parti Jesse Klaver liderliğinde yüzde 19,3 oy ile Groenlinks oldu. D66 yüzde 18,2 ile ikinci parti olurken, PvdA ile VVD’nin sert düşüş yaşadığı ve DENK’in PVV’den fazla oy alması dikkat çekti.
PvdA’nın yüzde 8,4, VVD yüzde 9,4, DENK yüzde 7,5 ve PVV yüzde 7 oyla Amsterdam’ı tamamlamış oldu.
Groningen kentinde de sayımın bittiği bilgisi verilirken, D66’ın birinci olduğu açıklandı.
SONHABER.EU
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