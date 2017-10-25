Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

DENK: Hollanda’da 6 Türk’ün cinayeti neden hala çözülemedi ?

Hollanda’da geçtiğimiz aylarda kısa süre içerisinde 6 Türk vatandaşın cinayete kurban gitmesiyle ilgili DENK Partisi Adalet ve Guvenlik Bakanlığı’na Almanya’nın NSU cinayetlerini hatırlatarak cinayetlerin neden hala çözülemediğini sordu.

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DENK: Hollanda’da 6 Türk’ün cinayeti neden hala çözülemedi ?

DENK yayımladığı basın bildirisinde kısa süre içerisinde 6 Türk vatandaşın infaz edilmesinin NSU cinayetleriyle bağlatılı olup olmadığını ve hala çözülemediğini ifade ederek Adalet ve Güenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

DENK’in basın bildirisi:

Basın bildirisi: 25 Ekim 2017

DENK: “Hollandalı Türk vatandaşlara işlenen cinayetler neden çözülmedi?”

Den Haag – Hollanda’da yaşayan Hollandali Türkler kısa bir süre içerisinde Türk kökenlilere yapilan beş cinayeti konuşuyor. Bu olaylar birçok vatandaşlar için büyük kaygi kaynağı oldu. DENK partisi bu sinyalleri ciddiye alarak gerekli Bakanliğa bu cinayetlerin nedenleri ile ilgili sorular sordu.

DENK partisi Milletvekili Farid Azarkan: “Bu cinayetler arasinda bir bağlantı var mı? Güvenlik ve Adalet Bakanı bu konu hakkinda netlik saglamasi gerekiyor.
Bazı Hollandalı Türkler arasinda Almanya’da NSU cinayetleri (Döner Cinayetleri) ile bir benzerlik olma durumu konuşuluyor. NSU cinayetleri Neo-Nazi terör örgütü tarafından 2000 ve 2006 yılları arasında Almanya’da işlenen 10 cinayeti içeriyor. Yetkililer bu meseleyi çözememişdi.

DENK partisi Milletvekili Selçuk Öztürk: “Bu cinayetler çok kısa bir süre içerisinde aydınlığa kavuşmalıdır. Suçlular en kısa zamanda yakalanmalıdır.”

Bunun yanı sıra DENK partisi Bakanliğa, özel bir polis biriminin NSU cinayetleri ile olan olası ilişki üzerinde durulacakmi diye soruldu. DENK partisi cinayetleri çözmek için gerekirse polis kapasitesinin artırılması kanaatindedir.

SONHABER.EU

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