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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

DENK ile Sylvana Simons arasında anlaşma sağlandı

Hollanda’da 15 Mart seçimlerinden çok az bir zaman önce Sylvana Simons’ın DENK Partisinden istifa edip kendi partisini kurmasının ardından başlatılan yasal süreç konusunda iki tarafın da anlaşma sağladığı belirtildi.

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DENK ile Sylvana Simons arasında anlaşma sağlandı

DENK basın sözcüsünün verdiği bilgilerde DENK ile Sylvana Simons davasında mahkeme tazminat kararı vermiş, ancak bu durumun kendisine sorulmadan gerçekleştiğini beyan eden Simons’un tazminat istemediği aktarılıyor. Simons’a tazminat kararı ile ilgili DENK’in de yüksek mahkmeye başvurmaktan vazgeçtiği belirtiliyor.

İki tarafın da anlaşmaya varması sonucu Simons-DENK arasındaki yasal sürecin noktalandırıldığı bildiriliyor.

DENK basın bildirisi:

Persbericht: 25 juli 2017

DENK en Sylvana Simons komen tot overeenstemming
 
Den Haag – DENK en Sylvana Simons zien, in goed overleg, af van een verdere procedure.

Simons zal de schadevergoeding, welke door de rechter aan haar was toegewezen, niet innen.
De toewijzing vond namelijk plaats zonder dat zij daartoe een verzoek had ingediend. DENK zal ook niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.

DENK en Simons willen deze periode graag afsluiten en zich verder richten op de toekomst. Derhalve kwamen beide partijen overeen om in deze geen verdere uitlatingen te doen. 

SONHABER.EU
 

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