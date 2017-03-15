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Avrupa'nın Güçlü Medyası

DENK partisi Milletvekili sayısını 4’e yükseltti

DENK lideri Tunahan Kuzu alınan tarihi başarının kutlamasında yaptığı son açıklamada Milletvekili sayısının 4’e yükseldiğini belirtti.

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DENK partisi Milletvekili sayısını 4’e yükseltti

Hollanda genel seçiminde ” tarih yazacağız ” sloganı ile yola çıkan DENK, Rotterdam parti binasında yapılan kutlamada Tunahan Kuzu Milletvekili sayısının 4’e çıktığını paylaştı.

Yavuz Nufel’in DENK parti binasından Sonhaber facebook sayfasında yaptığı canlı yayında Tunahan Kuzu’nun Milletvekili sayısının 4’e yükseldiği aktarıldı.

NOS’in de doğruladığı bu bilgilerin DENK’e oy veren vatandaşları sevince boğduğu bilgisi veriliyor.

Alınan son bilgilerde sandıkların yaklaşık yüzde 10’unun açıldığı bildirliyor.

SONHABER.EU

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