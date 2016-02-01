Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

DENK Sylvana’dan 30 bin Avro istiyor

DENK Partisi’ne katılması da, ayrılması da gündem olan Sylvana Simons, yine DENK Partisi ile gündemde.

A+A-

DENK Sylvana’dan 30 bin Avro istiyor

Hollanda gazeteleri olayı kamuoyuna farklı yansıtarak DENK Partisi’nin Sylvana’dan 30 Avro tazminat istediğini yazdı.

Gazeteler DENK Partisi’nin kendilerini zarara uğrattığı için Sylvana’da 30 bin Avro talep ettiklerini yazması üzerine DENK Partisi bir açıklama yaptı.

Parti tüzüğüne, sözleşmeye / şartnameye uymadığı ve için bu paranın Sylvana’dan talep edildiğini, bu şartların ve yaptırımların sözleşmelerinde olduğunu belirten DENK Partisi Başkanı Selçuk Öztürk, “ Daha önce seçim kampanyamızı yürüten Ian van der Kooye de ayrılmış, aynı gerekçe ve sözleşme şartları uyarınca partimize 40 bin Avro ödemesi talep edilmişti” dedi.

Olayın çarpıtılmsı ve farklı yönlere çekilmesi ile ilgili fazla açıklama yapmayan DENK Partisi Lideri Tunahan Kuzu ise, durumun iki tarafın avukatları aracılığı ile halledilmeye çalışıldığını söylemekle yetindi.

©SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
PKK, Münih Alperen Ocaklarına saldırdı PKK, Münih Alperen Ocaklarına saldırdı...

PKK terör örgütü yandaşları, Alperen Ocakları Münih Şubesine geceyarısı saldırı düzenledi....

İngiltere’de Müslümanlarla ilgili yanlış haberlere karşı mücadele İngiltere’de Müslümanlarla ilgili ...

İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad Versi, İngiliz basınında yer alan İslam dini ve Müslümanlarla ilgili yanlış...

Hollanda’da vatandaş kime inansın ? Hollanda’da vatandaş kime inansın ...

Gözaltı ölümlerinde polisin açıklaması Hollanda polisini zan altında kalmaktan kurtaracak mı?...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
DENK Sylvana’dan 30 bin Avro istiyor DENK Sylvana’dan 30 bin A...

DENK Partisi’ne katılması da, ayrılması da gündem olan S...

ABD’deki ‘Kadınlar Yürüyüşü’ne dünyadan destek ABD’deki ‘Kad...

ABD Başkanı Trump'ı protesto amacıyla Washington'da düzenlen...

Ergi Kırkın Avustralya Açık’tan elendi Ergi Kırkın Avustralya Aç...

Avustralya Açık'ta genç erkekler kategorisi ikinci turunda F...

Suriye konulu Astana toplantısı başladı Suriye konulu Astana topl...

Suriye’deki çatışmaların durdurulması için Türkiye ve Rusya’...

Rutte: Ya sev ya terk et! Rutte: Ya sev ya terk et!

Hollanda Başbakanı Rutte, sadece yabancılardan değil Holland...

Le Pen: AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor Le Pen: AB öldü ama henüz...

Fransa’daki Ulusal Cephe'nin Başkanı Le Pen, ''AB öldü ama h...

PKK, Münih Alperen Ocaklarına saldırdı PKK, Münih Alperen Ocakla...

PKK terör örgütü yandaşları, Alperen Ocakları Münih Şubesine...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çatışma İstanbul Emniyet Müdürlüğ...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 10-15 el silah sesi duyulduğu...

İngiltere’de Müslümanlarla ilgili yanlış haberlere karşı mücadele İngiltere’de Müslüm...

İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mikdad ...

Donald Trump resmen ABD Başkanı Donald Trump resmen ABD B...

8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongre...

VIDEO GALERİ