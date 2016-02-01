DENK Sylvana’dan 30 bin Avro istiyor

DENK Partisi’ne katılması da, ayrılması da gündem olan Sylvana Simons, yine DENK Partisi ile gündemde.

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Hollanda gazeteleri olayı kamuoyuna farklı yansıtarak DENK Partisi’nin Sylvana’dan 30 Avro tazminat istediğini yazdı.

Gazeteler DENK Partisi’nin kendilerini zarara uğrattığı için Sylvana’da 30 bin Avro talep ettiklerini yazması üzerine DENK Partisi bir açıklama yaptı.

Parti tüzüğüne, sözleşmeye / şartnameye uymadığı ve için bu paranın Sylvana’dan talep edildiğini, bu şartların ve yaptırımların sözleşmelerinde olduğunu belirten DENK Partisi Başkanı Selçuk Öztürk, “ Daha önce seçim kampanyamızı yürüten Ian van der Kooye de ayrılmış, aynı gerekçe ve sözleşme şartları uyarınca partimize 40 bin Avro ödemesi talep edilmişti” dedi.

Olayın çarpıtılmsı ve farklı yönlere çekilmesi ile ilgili fazla açıklama yapmayan DENK Partisi Lideri Tunahan Kuzu ise, durumun iki tarafın avukatları aracılığı ile halledilmeye çalışıldığını söylemekle yetindi.

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