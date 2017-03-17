Devlet Su İşleri’nde vergi geliri 60 milyon euro arttı

Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nün temiz su ve setlerin bakımı için geçtiğimiz yıl vergi yoluyla 60 milyon euro ekstra gelir elde ettiği belirtildi. Bu rakamın 2017 yılında da artış göstermesi bekleniyor.

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Merkezi İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Hollanda’da 22 su işleri müdürlükleri vergi gelirini 2016 yılında 60 milyon euro artırarak 2,7 milyar euroya ulaştı. Bu oran 2015 yılına göre yüzde 2,3 daha fazla olarak açıklandı.

CBS, kurumun 2017 yılında 2016 yılına göre 26 milyon euro daha fazla vergi geliri elde edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Müdürlüklerin yeni set yapımı ve eski setlerin bakımı için 1,4 milyar ve su artıma sistemi için 1,3 milyar euro vergi elde ettiği aktarıldı.

SONHABER.EU