Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Devlet yardımlarıyla ilgili karar açıklandı

Kişinin sağlık giderlerine katkı amaçlı olarak hükümet tarafından verilen yardımının (zorgtoeslag) yükseltileceği belirtildi. Kira yardımı ve Çocuğa bağlı yardım (Kindgebonden budget) hakkında da bilgi verildi.

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Devlet yardımlarıyla ilgili karar açıklandı

Temsilciler Meclisine bilgi veren hükümeti kurma görevlisi Gerrit Zalm, VVD, CDA, D66 ve CU’nun sağlık sigortası primine yapılacak olan zam nedeniyle zorgtoeslag’ın yükseltileceğini, ancak Kira yardımı ve Çocuğa bağlı yardım (Kindgebonden budget) ile ilgili bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini bildirdi.

Önümüzdeki yıl için sadece zoergtoeslag’da değişiklik yapılacağını vurgulayan Zalm, ” bildiğim kadarıyla diğer yardımlar konusunda yeni adımlar atılmayacak ” dedi. Zalm’ın basın sözcüsü yeni yılda yürürlüğe girecek olan değişikliklerin 15 Ekim öncesinden belirlenmesi gerektiği için acil kararlar alındığına dikkat çekti.

Diğer vergi uygulamaları ile ilgili hükümet kurulduktan sonra yeni kararlar alınabileceği belirtildi.

SONHABER.EU

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