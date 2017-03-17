Dinler, barıș ve kardeșlik için buluștu

Mainz – Speyer DİTİB Fatih Camii’nin aracılığıyla Hristiyan ve Müslüman dinlerinin temsilcileri ve inananları Rheinland-Pfalz Halle – Heiligenstein şehrinde bir araya gelerek dünya barışı için dua etti.