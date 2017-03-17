Dinler, barıș ve kardeșlik için buluștu

Mainz – Speyer DİTİB Fatih Camii’nin aracılığıyla Hristiyan ve Müslüman dinlerinin temsilcileri ve inananları Rheinland-Pfalz Halle – Heiligenstein şehrinde bir araya gelerek dünya barışı için dua etti.
Konuşmaların yapıldığı programda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
Bariyerlerin ortadan kaldırıldığı, saygı ve hoşgörülü birlikteliğin sağlandığı toplantıda barış ve kardeşlik çağrısında bulunuldu. Programın sonunda Rheinland-Pfalz Eyalet Kadın Birliği‘nden Sevilay Baylan, Speyer DİTİB Fatih Camii Başkanı Servet Özel ve Din Görevlisi Rıza Akdemir’e teşekkür edildi.
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