Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Dış basından asılsız haberlerle THY’ye saldırı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir yerleşim yerine düşen kargo uçağının ardından THY uçağı düşmüş gibi uluslararası bir manipülasyon kampanyası başlatıldı. Bu algıya RTL Nieuws ve Telegraaf gibi Hollanda basını da katıldı.

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Dış basından asılsız haberlerle THY’ye saldırı

Bişkek yakınlarında düşen ACT Havayolları’na ait kargo uçağını okuyucularına ‘Türk Hava Yolları uçağı Kırgızistan’da evlerin üzerine düştü’ şeklinde servis eden BBC, büyük bir skandala imza attı.

İNGİLİZ TELEVİZYONU BBC’DEN SKANDAL HABER

Türk Hava Yolları uçağı Kırgızistan’da evlerin üzerine düştü

ACT Havayolları’na ait bir kargo uçağı, bu sabah yerel saatle 07.30’da Hong Kong-Bişkek seferini yaparken Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarında bir köye düştü. 37 kişinin yaşamını yitirdiği bu faciayı okuyucularına “Türk Hava Yolları uçağı Kırgızistan’da evlerin üzerine düştü” şeklinde aktaran BBC, büyük bir skandala neden oldu

BÜYÜK TEPKİYE RAĞMEN BBC HABERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Uçak veya mürettebatının Türk Hava Yolları ile herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı kazayı dünya basınına THY fotoğrafları da kullanarak servis ederek kirli bir manipülasyona öncülük yapan BBC, olayın dünya basınında da bu şekilde yer bulmasına sebep oldu.

Yüzlerce kişi BBC’ye tepki gösterdi, THY, uçakla bir bağlantısı olmadığını açıkladı, ancak BBC haberinde değişiklik yapmadı, attığı spekülatif tweeti de silmedi.

TÜRK HAVA YOLLARI’NA KİRLİ SALDIRI

Son yıllarda yaptığı atılımlarla dünya havacılık piyasasının yıldızlarından olan Türk Hava Yolları’na karşı yapılan bu kirli saldırı, kamuoyunda güçlü şekilde tepkiyle karşılandı.

BBC’den ve ilgili diğer yayın kuruluşlarından bir özür gelip gelmeyeceği merak konusu. Kamuoyu, THY’nin ilgili kuruluşlar hakkında hukuki yollara başvurmasını bekliyor.

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TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları, düşen uçağın THY’ye ait olduğu yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

THY’nin söz konusu açıklaması şöyle:
“Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve Bişkek Manas Uluslarası Havalimanı’na gitmekte olan ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli kargo uçağı Bişkek yakınlarında saat 01:40 UTC (Türkiye saatiyle 04:40) civarında düşmüştür. Düşen uçağın ve mürettebatının Türk Hava Yolları’na ait olmadığı kamuoyuna duyurulur.”

KAYNAK AHABER

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