Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Diş işlerimiz ‘Kaya’ gibi

Dent Groep Antalya, Hollanda’da kendine ‘Kaya’ gibi bir partner buldu. Yeni Nesil Diş Hekimliği misyonu ile 2006 yılında kurulan ve Türkiye’de 12 şubeye ulaşan Dent Groep’un Antalya Şubesi, Hollanda’da sektörün en iyileri arasında gösterilen Tandarts Praktijk ile beraber çalışmak için Hollanda’ya geldi.

A+A-

Diş işlerimiz ‘Kaya’ gibi

Diş Hekimi Ahmet Kaya’nın 18 yıl önce Hollanda’da açtığı diş kliniği ile Hollanda’nın en başarılı klinikleri arasında gösterilen Tandarts Praktijk, Diş Tedavisi ve başta implant olmak üzere diş yaptırmak için Türkiye’ye gidecek hastaların ön tedavisini Hollanda’da yapacak.

Dent Groep Antalya Şubesi yönetim kurulu başkanı ve diş hekimi Müjdat Küçükkaya ile bir araya gelen Ahmet Kaya, yapılan ön görüşmelerin ardından, dün akşam da Simit Sarayın’da ( Meent) varılan anlaşma hakkında basına bilgi verdiler.

IMG_5962

Hokaf Başkanı Mustafa Duyar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın mensuplarının da hazır bulunduğu bilgilendirme akşamında Ahmet Kaya ve Müjdat Küçükkaya birer konuşma yaparak, nasıl birlikte çalışacaklarını anlattılar.

Ahmet Kaya, “ Bizim için insan sağlığı, kalite ve hizmet ilk planda gelen olmazsa olmazımız. Son yıllarda diş tedavisi, diş yaptırmak için Türkiye’ye giden insan sayısı oldukça fazla. Fakat bu insanların yaşadıkları sorunlar maalesef zamanla ortaya çıkıyor. Örneğin bir vatandaşımız, çeşitli reklam ve ilanları görüp gidiyor. Ne fiyat ne de tedavi süresi istediği gibi olmuyor. En ufak bir şey için bile tekrar Türkiye’ye gitmesi gerekiyor. Bu yüzden hasta Türkiye’ye gitmeden burada biz Tandarts Praktijk olarak hastanın ön kontrollerini yapacağız, ağzı ve diş röntgenlerini çekip Antalya’daki partnerimiz Dent Groep!a yollayacağız. Orada yapılacak incelemelerden sonra hastaya her konuda daha detaylı bilgi vererek hastanın zaman, para gibi konularda mağdur olmamasını sağlayacağız” dedi.

IMG_5972

Müjdat Küçükkaya ise açıklamasında şunları söyledi, “ Diş yaptırmak, bakım ev tedavi için Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinden oldukça insanımız geliyor. Bu insanlar geldiklerinde her şey baştan başladığı için oldukça zaman kaybı yaşıyoruz. Bu ortak çalışma ile başta bunun önüne geçmiş olacağız. Ayrıca her sektörde olduğu gibi maalesef sağlık sektöründe ehil olmayan aracılar bizim sektörde de var. Bu da fiyatlara yansıyor. Biz bu tür aracıları da ortadan kaldıracağımız için hasta Türkiye’ye gelmeden her konuda burada Hollanda’da, Ahmet bey ve ekibi tarafından bilgilendirilecekler. Hastamız diş tedavisine karar verdiğinde, randevuları yapılıp, Türkiyeye gelir gelmez, havaalanından alınıp aynı gün tedavisi başlamış olacak. Ayrıca ve daha önemlisi, hastamız Hollanda’ya döndüğünde kontroller için veya ufak sorunlar yaşadığında Türkiye’ye gelmek zorunda kalmadan Ahmet beyin kliniğinde bu işler yapılacak. Bu yüzden buradayız ve ben bu birlikteliğin hastalarımız açısından çok memnuniyetle karşılanacağına inanıyorum” dedi.

Hokaf Başkanı Mustafa Duyar, Ahmet Kaya ve Müjdat Küçükkaya’yı böyle bir girişimlerinden dolayı tebrik ederek, “Bir çok insanımız diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ediyor. Yaşanacak sorunların yaşanmadan önüne geçmek çok önemli. İnsanları bilgilendirmenin Hollanda’da olacak olması, yaşanacak mağduriyetleri daha başından önlemiş olacak bir girişim olarak görüyor, hayırlı olmasını diliyorum dedi”

dis

Diş işlerimiz ‘Kaya’ gibi olması için Ahmet Kaya ile Müjdat Küçükkaya’yı buluştıran ise Fuat Aslan. Fuat Aslan uzun yıllardır Hollanda’da yaşayan ve gazetecilik yapan bir isim. İki yıl kadar önce Türkiye’ye kesin dönül yapan Fuat Aslan Hollandalı Türkleri ve sorunlarını en iyi ve yakından bilen takip eden bir isim.

Detaylı bilgi için;

Dent Group Antalya
Güzeloba Mah. Barınaklar Bulvarı 130/B
Muratpaşa / Antalya

T: (+90) 242 349 49 222
M: (+90) 533 335 28 51

E: mujdatkucukkaya@dentgroup.com.tr

©SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Alman nüfusu eriyor Alman nüfusu eriyor

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin yayınladığı rapora göre Almanya'nın nüfusu bugün 82 milyon 800 bin kişi. Daire yetkilileri 2012 ...

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine yönelik saldırılar Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine yöne...

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine (UETD) yönelik Almanya'da son dönemlerde artan terör saldırıları dikkati çekerken, faillerin yakala...

Almanya’da “siyasilere hakaret” kararı! Almanya’da “siyasilere hakar...

Almanya'da Federal Hükümet, “yabancı devlet adamlarına hakareti” düzenleyen ceza yasasının kaldırılmasını öngören tasarıyı onayladı...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Değerli görünen değersizler… Değerli görünen değersizl...

Hollanda’da Türkler dünyanın her yerinde olduğu gibi her şey...

Alman nüfusu eriyor Alman nüfusu eriyor

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin yayınladığı rapora gö...

PTT çalışanı iPhone’da güvenlik açığı buldu, adını Apple’ın sitesine yazdırdı PTT çalışanı iPhone’...

iPhone'daki güvenlik açığını firmaya bildiren ve bir Türk ol...

TSK açıkladı : DAEŞ El-Bab’dan çekiliyor! TSK açıkladı : DAEŞ El-Ba...

TSK, DEAŞ terör örgütünün TSK’nın yürüttüğü kararlı harekatt...

Maaşlarını alamayan Türk işçiler greve gitti Maaşlarını alamayan Türk ...

Aylardır maaşlarını alamayan Türk işçiler greve gitti. İş ve...

Diş işlerimiz ‘Kaya’ gibi Diş işlerimiz ‘Kaya’ gibi...

Dent Groep Antalya, Hollanda’da kendine ‘Kaya’ gibi bir par...

Müslüman Havalimanı çalışanına saldırı Müslüman Havalimanı çalış...

Havalimanı'nın bekleme salonunda Robin Rhodes adlı bir yolcu...

Hollanda Adalet Bakanı istifa etti Hollanda Adalet Bakanı is...

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur, "mecli...

Günah Keçisi aramayın! Günah Keçisi aramayın!

Hollanda’yı seviyoruz. Ne kadar üstümüze gelseler de seviyo...

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine yönelik saldırılar Avrupalı Türk Demokratlar...

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine (UETD) yönelik Almanya'd...

VIDEO GALERİ