Diş işlerimiz ‘Kaya’ gibi

Diş Hekimi Ahmet Kaya’nın 18 yıl önce Hollanda’da açtığı diş kliniği ile Hollanda’nın en başarılı klinikleri arasında gösterilen Tandarts Praktijk, Diş Tedavisi ve başta implant olmak üzere diş yaptırmak için Türkiye’ye gidecek hastaların ön tedavisini Hollanda’da yapacak.

Dent Groep Antalya Şubesi yönetim kurulu başkanı ve diş hekimi Müjdat Küçükkaya ile bir araya gelen Ahmet Kaya, yapılan ön görüşmelerin ardından, dün akşam da Simit Sarayın’da ( Meent) varılan anlaşma hakkında basına bilgi verdiler.

Hokaf Başkanı Mustafa Duyar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın mensuplarının da hazır bulunduğu bilgilendirme akşamında Ahmet Kaya ve Müjdat Küçükkaya birer konuşma yaparak, nasıl birlikte çalışacaklarını anlattılar.

Ahmet Kaya, “ Bizim için insan sağlığı, kalite ve hizmet ilk planda gelen olmazsa olmazımız. Son yıllarda diş tedavisi, diş yaptırmak için Türkiye’ye giden insan sayısı oldukça fazla. Fakat bu insanların yaşadıkları sorunlar maalesef zamanla ortaya çıkıyor. Örneğin bir vatandaşımız, çeşitli reklam ve ilanları görüp gidiyor. Ne fiyat ne de tedavi süresi istediği gibi olmuyor. En ufak bir şey için bile tekrar Türkiye’ye gitmesi gerekiyor. Bu yüzden hasta Türkiye’ye gitmeden burada biz Tandarts Praktijk olarak hastanın ön kontrollerini yapacağız, ağzı ve diş röntgenlerini çekip Antalya’daki partnerimiz Dent Groep!a yollayacağız. Orada yapılacak incelemelerden sonra hastaya her konuda daha detaylı bilgi vererek hastanın zaman, para gibi konularda mağdur olmamasını sağlayacağız” dedi.

Müjdat Küçükkaya ise açıklamasında şunları söyledi, “ Diş yaptırmak, bakım ev tedavi için Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinden oldukça insanımız geliyor. Bu insanlar geldiklerinde her şey baştan başladığı için oldukça zaman kaybı yaşıyoruz. Bu ortak çalışma ile başta bunun önüne geçmiş olacağız. Ayrıca her sektörde olduğu gibi maalesef sağlık sektöründe ehil olmayan aracılar bizim sektörde de var. Bu da fiyatlara yansıyor. Biz bu tür aracıları da ortadan kaldıracağımız için hasta Türkiye’ye gelmeden her konuda burada Hollanda’da, Ahmet bey ve ekibi tarafından bilgilendirilecekler. Hastamız diş tedavisine karar verdiğinde, randevuları yapılıp, Türkiyeye gelir gelmez, havaalanından alınıp aynı gün tedavisi başlamış olacak. Ayrıca ve daha önemlisi, hastamız Hollanda’ya döndüğünde kontroller için veya ufak sorunlar yaşadığında Türkiye’ye gelmek zorunda kalmadan Ahmet beyin kliniğinde bu işler yapılacak. Bu yüzden buradayız ve ben bu birlikteliğin hastalarımız açısından çok memnuniyetle karşılanacağına inanıyorum” dedi.

Hokaf Başkanı Mustafa Duyar, Ahmet Kaya ve Müjdat Küçükkaya’yı böyle bir girişimlerinden dolayı tebrik ederek, “Bir çok insanımız diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ediyor. Yaşanacak sorunların yaşanmadan önüne geçmek çok önemli. İnsanları bilgilendirmenin Hollanda’da olacak olması, yaşanacak mağduriyetleri daha başından önlemiş olacak bir girişim olarak görüyor, hayırlı olmasını diliyorum dedi”

Diş işlerimiz ‘Kaya’ gibi olması için Ahmet Kaya ile Müjdat Küçükkaya’yı buluştıran ise Fuat Aslan. Fuat Aslan uzun yıllardır Hollanda’da yaşayan ve gazetecilik yapan bir isim. İki yıl kadar önce Türkiye’ye kesin dönül yapan Fuat Aslan Hollandalı Türkleri ve sorunlarını en iyi ve yakından bilen takip eden bir isim.

