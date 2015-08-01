Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hollanda’ya karşı yaptırımımız çok ağır olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,”Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda’ya karşı yaptırımımız çok ağır olur.” dedi.
CNN Türk’te Hakan Çelik’e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
AB Türkiye’yi oylamaya devam etmek istiyor. Almanya hatasını anladı! Şimdi de Hollanda var. Hollandalı Wilders Nazi gibi hareket ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı’nı uçağı kaldırmamakla tehdit ediyor. Ama bugün gideceğim. Bir Wilders’in kuyruğuna takılmışlar. Hollanda bugün benim uçuş iznimi iptal ederse bizim çok büyük yaptırımlarımız olur. Biz ne yaparsak yapalım Türkiye bir şey yapmaz zamanları geçti artık.”
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