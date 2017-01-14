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DİTİB Cami Derneği Başkanı bıçaklandı

Almanya’da bulunan DİTİB Bottrop Merkez Camii Başkanı İbrahim Ö, cami önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

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DİTİB Cami Derneği Başkanı bıçaklandı

Almanya’nın Bottrop şehrinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bottrop Cami Derneği Başkanı İbrahim Ö. camii önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Aslen Kütahyalı olan Ö’nün ağır yaralandığı ifade edilirken, saldırıyı cami cemaatinden psikolojik sorunları olan birinin işlediği ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan Ö, yoğun bakımda tedavi altında tutulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KAYNAK YENİ KÜTAHYA

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