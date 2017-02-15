Diyanet imamlarına yapılan baskınlara tepki yağıyor

Almanya’da Çarşamba günü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarının evlerinde yapılan aramalarla ilgili yetkililer ve kurumlar tepkilerini ortaya koydu.
Uzun süredir gündemde tutulan ‘ casus Diyanet imamları ‘ iddialarıyla ilgili ilk somut adımı Hollanda atmış ve Diyanet Vakfı Başkanı görevinden ayrılmıştı. Hollanda’nın ardından Almanya ve Avusturya da harekete geçerek Diyanet imamlarına yönelik cephe aldı.
Avusturya’da Avusturya Türk İslam Birliği’ni mali yönden mercek altına alınmasına karar verildi. Almanya’da ise DİTİB imamlarının evlerine arama operasyonu düzenlenmesi Türk heyetinin tepkisini çekti.
DİTİB tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklaması şöyle:
Federal Başsavcılığın özel ikametgahlardaki aramaları hakkında basın açıklaması
Köln, 15.02.2017: Federal Başsavcılığın talimatı ile bugün Kuzey Ren Vestfalya ve Renanya-Palotina’daki (Rheinland-Pfalz) dört din görevlisinin ikametgahında arama yapılmıştır.
Soruşturmalar ne DİTİB teşkilatına, ne DİTİB çalışanlarına ne de DİTİB camilerine karşı yürütülmektedir. Federal Başsavcılığın bilgilerine göre dört din görevlisi bilgi toplamakla ve başkalarına ulaştırmakla suçlanmaktadır. Soruşturmalar kapsamında Federal Başsavcılık dört ikametgahın aranması talimatını vermiş ve uygulatmıştır. Burada sözkonusu olan aramaların DİTİB cami dernekleriyle ilgisi yoktur, aramalar sadece özel ikametgahlarda yapılmıştır.
DİTİB, Federal Başsavcılık ile derhal iletişime girmiş ve soruşturmaya yardımcı olacağını bildirmiştir.
DİTİB’in suçlamarın ortaya çıkmasından hemen sonra olayın aydınlatılması için yoğun çaba göstermiştir. Buna rağmen din görevlilerinin özel ikametgahlarında yapılan bu aramalar, Müslüman toplumu arasında yanlış anlaşılmaya ve şaşkınlığa sebep olmuştur.
DİTİB, Federal Başsavcılığa, suçlamaların aydınlatılması için yardım etmeye devam edecektir.
DİTİB Genel Merkezi
SONHABER.EU
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