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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Diyanet imamlarına yapılan baskınlara tepki yağıyor

Almanya’da Çarşamba günü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarının evlerinde yapılan aramalarla ilgili yetkililer ve kurumlar tepkilerini ortaya koydu.

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Diyanet imamlarına yapılan baskınlara tepki yağıyor

Uzun süredir gündemde tutulan ‘ casus Diyanet imamları ‘ iddialarıyla ilgili ilk somut adımı Hollanda atmış ve Diyanet Vakfı Başkanı görevinden ayrılmıştı. Hollanda’nın ardından Almanya ve Avusturya da harekete geçerek Diyanet imamlarına yönelik cephe aldı.

Avusturya’da Avusturya Türk İslam Birliği’ni mali yönden mercek altına alınmasına karar verildi. Almanya’da ise DİTİB imamlarının evlerine arama operasyonu düzenlenmesi Türk heyetinin tepkisini çekti.

DİTİB tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklaması şöyle:

Federal Başsavcılığın özel ‎ikametgahlardaki aramaları ‎hakkında basın açıklaması
Köln, 15.02.2017: Federal ‎Başsavcılığın talimatı ile bugün ‎Kuzey Ren Vestfalya ve ‎Renanya-Palotina’daki ‎‎(Rheinland-Pfalz) dört din ‎görevlisinin ikametgahında arama ‎yapılmıştır.‎

Soruşturmalar ne DİTİB ‎teşkilatına, ne DİTİB ‎çalışanlarına ne de DİTİB ‎camilerine karşı ‎yürütülmektedir. Federal ‎Başsavcılığın bilgilerine göre ‎dört din görevlisi bilgi ‎toplamakla ve başkalarına ‎ulaştırmakla suçlanmaktadır. ‎Soruşturmalar kapsamında ‎Federal Başsavcılık dört ‎ikametgahın aranması talimatını ‎vermiş ve uygulatmıştır. ‎Burada sözkonusu olan ‎aramaların DİTİB cami dernekleriyle ‎ilgisi yoktur, aramalar sadece ‎özel ikametgahlarda ‎yapılmıştır.‎

DİTİB, Federal Başsavcılık ile ‎derhal iletişime girmiş ve ‎soruşturmaya yardımcı ‎olacağını ‎bildirmiştir.

‎DİTİB’in suçlamarın ortaya ‎çıkmasından hemen sonra ‎olayın ‎aydınlatılması için ‎ yoğun çaba göstermiştir. Buna ‎rağmen din görevlilerinin ‎özel ‎ikametgahlarında yapılan bu ‎aramalar, Müslüman toplumu ‎arasında yanlış anlaşılmaya ve ‎şaşkınlığa sebep ‎olmuştur. ‎

DİTİB, Federal Başsavcılığa, ‎suçlamaların aydınlatılması için ‎yardım etmeye devam ‎edecektir.‎

DİTİB Genel Merkezi

SONHABER.EU

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