Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Doktorlar para kazandıkları pahalı ilaçları yazıyor

Yapılan araştırmaya göre Doktorlar para kazanmak için hastalara bilinçli olarak pahalı ilaçlardan yazıyor.

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Doktorlar para kazandıkları pahalı ilaçları yazıyor

Volkskrant ve sağlık sigortası kurumu VGZ ile birlikte yapılan araştırma sonuçlarında doktorların kendilerine sponsor olan ilaç firmalarının ilaçlarını yazıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre dört yeni ilaç araştırmada öne çıkıyor. Piyasaya yeni sürülen diyabet ilacının sponsorlu doktorların yüzde 52’si tarafından yazıldığı ve diğer dikkat çeken ilacın ise kolestrol hapı olduğu belirtildi.

Doktorların reçete yazarken kendilerine sponsor olan fabrikaların ilaçlarını özellikle tercih etmesi sonucu hastalara daha pahalı ilaçların yazıldığını ortaya koydu.

SONHABER.EU

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