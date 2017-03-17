Dolandırıcılar sahte THY kampanyası ile kişisel bilgileri ele geçiriyor !

Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Kamil Saygı, Türk Hava Yolları’ndan 84. yıl kutlaması nedeniyle 200 sanşlı kişiye 2 free bilet vereceği ile alakalı sosyal medya ve Whatsapp üzerinden yayılan mesajın virüs olduğunu ve vatandaşlarımızın mesajda gönderilen linke tıklamaması yönünde uyarıda bulundu.

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Türk Hava Yolları ismini kullanarak sahte kampanya mesajları gönderen dolandırıcıların bu yöntemle vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdiği ve kötü amaçlar için kullanıldığını belirten Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Kamil Saygı, ” vatandaşlarımız bu mesajlara ve THY’nin resmi iletişim araçlarında yer alan bilgiler dışında itibar etmesinler ” dedi.



Kamil Saygı’nın konu ile ilgili yaptığı basın açıklaması şöyle:

Bugünlerde dolandırıcılar yine işbaşında. Türk Hava Yolları’ndan 84. yıl kutlaması nedeniyle 200 sanşlı kişiye 2 free bilet vereceği ile alakalı bir mesaj dolanmakta.

Kendilerine bu mesaj gelen vatadaşlarımızın kesinlikle itibar etmemeleri,açmamaları ve kimseyede göndermemelerini önemle rica ederiz. Bu bir virüs programı. Bu link sayesinde kişisel bilgiler alınıyor ve sonrasında kotu amaçlar için kullanılıyor.

Dernek olarak Thy Amsterdam müdürü ile yaptığımız görüşmede de böyle bir kampanyanın söz konusu olmadığı ve herhangi bir kampanya baslatıldığında THY resmi iletişim araçları aracılığı ile duyuruların yapıldığı bunun dışında hiçbir duyuruya itibar edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bizde vatandaşlarımızı uyarıyoruz, bu tür durumlarda direk hava yolları resmi iletişim araçlarına baksınlar.

Saygılarımızla

Kamil Saygı

Başkan

Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Derneği

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