Dondurucu soğuklarda 80 kişi öldü

Avrupa’da dondurucu soğuklar nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.
Macaristan Sosyal Forumu yöneticisi Endre Simo, Macaristan’da 2016 yılının sonbaharından bu yana soğuk havalar nedeniyle toplam 80 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Simo, soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerden 27’sinin kendi evinde öldüğünü, diğerlerinin ise evi olmayan ve sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizler olduğunu, bu rakamların 2015 yılına göre iki kat arttığını bildirdi.
Endre Simo, fakir oldukları için evlerinde doğalgaz ya da başka bir ısıtıcı yakamayan insanların zor durumda olduğunu, özellikle yaşlıların kalorifer, ya da soba yakacak parasının olmadığını, devletin bu kişilere yardım elini uzatması gerektiğini açıkladı.
KAYNAK İHA
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