Dordrecht’te 10 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Hollanda’nın Dordrecht kentinde bulunan Oud-Krispijn mahallesinde sabaha karşı 10 yaşında bir çocuğun evinde ölü bulunması mahalle sakinlerini şoke etti. Babanın gözaltına alındığı belirtildi.
10 Yaşındaki çocuğun Jan Vethkade sokağındaki evlerinde sabah saat 6 gibi evinde ölü bulunmasının ardından incelemelere başlayan savcılık ve emniyet ekibinin sokağın bir kısmını kapattığı bildirildi.
Alınan bilgilere göre çocuğun babası Marcel S. gözaltına alındı. Küçük çocuğun ölüm nedeninin henüz bilinmediği bilgisi verilirken, mahalle sakinlerinin yaşananlara inanamadığı aktarıldı.
Mahalle sakinleri hem babanın hem de çocuğun dünya iyisi insanlar olduğunu ifade etti.
Savcılık olay yerinde incelemelere devam ediyor.
SONHABER.EU
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