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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Dövizle Askerlikte yalan haber, yanlış bilgi

Dün Türkiye Gazetesi’nde yer alan bir haber / yorum Avrupalı gençleri ve ailelerini panik havasına soktu. Hüseyin Samsunlu Haber/ yorumda yurt dışında yaşayan Türk gençleri için 1000 euroya düşürülen bedelin yılbaşında son bulacağı, faydalanmak istyeyenlerin acele etmesi yazıyor.

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Dövizle Askerlikte yalan haber, yanlış bilgi

1000 Euro’ya askerlik için son 6 ay!

Türkiye Gaztesinde dün yer alan konu ile ilgili haber / yorum şöyle: “Yurt dışında yaşayanların askerlik hizmetini borçlanarak ödemesini düzenleyen yasa geçen sene geçici bir maddeyle 31.12.2017 tarihine kadar 1000 Euro’ya düşürülmüştü. Bu süre bu yılbaşında sona eriyor ve yasanın mevcut haliyle mağdur olacak birçok gencimiz bunun farkında değil.”

Haber ve yorumun tamamını okumak için: http://www.turkiyegazetesi.de/bitti-bitiyor-31-aralik-2017-1000-euro-askerlik-bitiyor-mu/

Bizde böyle bir bilgi yok!

Türkiye Gazetesinde çıkan haberinin aslını Son Haber olarak araştırdık ve ulaştığımız yetkililer böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Dış Temsilcilikllerinin böyle bir konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirten yetkililer askerlğin 1000 avroya geçici olarak düşürülmesinin söz konusu olmadığın belirterek vatandaşların paniğe kapılmamasını istediler.

T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız ise konu ile alakalı olarak, “Kanun açık, herkes açıp okuyabilir; geçici olduğuna dair bir ifade yok. Yalnız 38 yaşını dolduracaklar için bu sene sonuna kadar süre var. Sonrasında yararlanamazlar” dedi.

©SONHABER.EU

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