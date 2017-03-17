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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Dövizli askerlikte 1095 gün çalışma şartı sorun oluyor

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları 1000 euro karşılığında askerlikten muaf tutuluyor. Fakat 1095 gün çalışma şartı gençlerde sorun olmaya başladı.

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Dövizli askerlikte 1095 gün çalışma şartı sorun oluyor

Türkiye, yurtdısında yasayan Türklerin sorunlarını bir bir çözmeye çalısıyor. Dövizli askerlik modeli önce 10 binden 6 bine, arından da 1000 euroya indirilmis, yükümlü gençler ve aileleri bu habere çok sevinmisti. Fakat 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı
yasa, dövizli askerlik modeline bir de yurtdısında fiilen 1095 gün çalısma sartı getirmisti. Bu sart issiz gençler ve ögrencilerde
sorun teskil etmeye basladı.

ÇALIŞMAYAN SORUN YAŞIYOR

1000 euro karsılıgında askerlikten muaf sayılan ancak ögrenci veya issiz oldukları için askerlik çagındaki gençler, 1095 gün sartı nedeniyle konsolosluklardan geri dönüyor. Kanunda, “Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az üç yıl (1095 gün) süre ile çalısmıs olma” sartı bulunduguna
isaret eden gençler, “Askerlik çagına geldiginde üç yıl çalısmamıs olanlar var. Bu sart nedeniyle konsololuklarda islem yapılamıyor. Yurtdısında dogup büyüyen gençlerde bu sart düzenlenmeli” talebinde bulunuyor.

Fatih Özyar

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